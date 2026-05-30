Nevjerovatno otkriće u Mediteranu: Pronađeno čak šest potpuno nepoznatih vulkana

Rutinsko skeniranje morskog dna donijelo je šokantno otkriće, tik uz obalu Sicilije pronađeno je šest nepoznatih podvodnih vulkana. Ovaj pronalazak potpuno mijenja mape i donosi nove rizike.

Izvor: X/GlobalReportX/Printscreen

Rutinsko skeniranje morskog dna otkrilo je nešto što nije trebalo da postoji. Ono što se pojavilo u podacima prepravlja mape i primorava stručnjake da preispitaju rizike.

Geofizičar je zurio u svoj ekran na istraživačkom brodu METEOR. Ono što je vidio nije trebalo da bude tamo. Jedva šest kilometara od jugozapadne obale Sicilije, iz sonarnih podataka izronila je stjenovita struktura: nepoznati vulkan, obavijen očvrslim tokom lave koji se protezao četiri kilometra zapadno.

Taj trenutak zaprepaštenja pripada Emanueleu Lodolu, istraživaču u italijanskom Nacionalnom institutu za okeanografiju i eksperimentalnu geofiziku (OGS). „Bili smo prilično iznenađeni ovim, jer smo bili zaista vrlo blizu obale“, rekao je. Aktea (Actea) je jedan od šest vulkana nedavno otkrivenih tokom mapiranja Sicilijanskog kanala, prometne brodske rute uz jugozapadnu obalu ostrva.

Tri vulkanska centra

Ekspedicija, nazvana M191 SUAVE (Podmorski vulkanizam u zapadnom sicilijanskom kanalu), okupila je naučnike iz Helmholc centra za istraživanje okeana GEOMAR u Kilu, Istraživačkog instituta za akvarijum u zalivu Monterej (MBARI), italijanskog OGS-a i Univerziteta Viktorija u Velingtonu. Tri nedjelje su radili na njemačkom istraživačkom brodu METEOR, skenirajući dno Sredozemnog mora, prenosi Science Daily.

Postavili su višesnopni ehosonder i magnetometar kako bi mapirali vulkanske strukture, kako one izložene na morskom dnu, tako i one zakopane u sedimentu. Istraživanje je otkrilo tri vulkanska centra široka najmanje šest kilometara i visoka 150 metara. To je visina tornja Monparnas u Parizu. Potpuno su pod vodom i potpuno odsutni iz postojećih geoloških modela.

Stare mape su dva puta pogriješile

Pravi potres došao je od nečega što tim nije očekivao. Mnoge karakteristike morskog dna koje je prediktivna batimetrija označila kao podvodne planine, a koje su geolozi dugo tumačili kao vulkanske građevine, pokazale su se ili nepostojećim ili potpuno nemagmatskog porijekla. Teorijska mapa je omanula u oba smjera – promašila je prave vulkane, a izmislila fantomske.

Naučnici još uvijek slabije razumiju vulkanizam u pasivnim kontinentalnim rasjedima nego u drugim tektonskim okruženjima. Zapadni Sicilijanski kanal nalazi se u centralnom Mediteranu, zoni izraženog širenja kore gdje se vulkanski oblici čvrsto grupišu duž ekstenzionih rasjeda. Ta složenost je otežala čitanje područja bez mapiranja visoke rezolucije.

Novo istraživanje je resetovalo sliku. Tim je uporedio svoje višesnopne podatke tačku po tačku sa starijim prediktivnim modelima. Karakteristika za karakteristikom na prethodnim mapama ili se rastvorila pod nadzorom ili se pokazalo da nema magmatsko porijeklo. U međuvremenu, potpuno nove strukture, uključujući Akteu i njenih pet pratilaca, jasno su se pojavile po prvi put. Raniji rad objavljen u časopisu Earth and Planetary Science Letters dokumentovao je aktivnu tektoniku u kalabrijskoj zoni subdukcije na sjeveroistoku, ali zapadni Sicilijanski kanal ostao je daleko manje shvaćen do ove ekspedicije.

Vulkan koji diše na rubu obale

Među svim novootkrivenim građevinama, Aktea privlači najveću pažnju. Najbliža je obali, smještena na sjevernom sektoru rasjedne zone Kapo Granitola. Nalazi se na dubinama između 62 i 70 metara. Njen vrh se uzdiže na samo 34 metra ispod nivoa mora. To je pliće od mnogih mjesta za ronjenje koja su svakog ljeta prepuna plivača.

Sama Aktea nosi znakove magmatske reaktivacije, koja se vjerovatno javlja negdje između posljednjeg glacijalnog maksimuma i ranog postglacijalnog porasta nivoa mora. Značajan, nedavno nastao tok lave pruža dokaze za to. Centralno pitanje ostaje otvoreno. Aktea i njen vulkanski susjed Klimene dijele intrigantnu osobinu: mjehurići izviru iz njihovih kratera. Bez hemijskih uzoraka tih mehurića, nemoguće je odrediti njihov izvor. Oni bi mogli da signaliziraju biogenu aktivnost koja ispušta metan, ali i da ukažu na hidrotermalnu cirkulaciju.

Nalaz pokazuje da su magmatski i hidrotermalni procesi još uvijek aktivni i u drevnim i u nedavnim vulkanskim terenima. Morsko dno ovdje nije mrtva geologija. To je sistem koji diše, tiho, skriven od pogleda.

U povezanom izvještaju ScienceDaily-ja navedeno je da se šira regija nalazi na aktivnoj granici ploča gdje se tektonski naponi nastavljaju akumulirati, iako novo mapirano vulkansko polje uvodi opasnosti odvojene od prijetnji zemljotresa koje su ranije proučavane.

Ferdinandea je već pokazala šta kanal može da uradi

Ovaj dio Mediterana već je pokazao svoju sposobnost iznenađenja. U julu 1831. godine, podmorski konus Ferdinandee je počeo erupciju. Izgradio je vulkansko ostrvo otprilike 65 metara iznad nivoa mora, široko manje od 300 metara, sa obimom koji se približava jednom kilometru. Ostrvo se niotkuda pojavilo, na pola puta između Sicilije i Tunisa.

Dok su Engleska, Francuska, Španija i Kraljevina Dvije Sicilije pokušavale da ga zauzmu, more je imalo druge planove. Konus, napravljen od tefre koju su talasi lako razdvojili, brzo je potonuo nakon što je erupcija prestala. Do januara 1832. godine više ga nije bilo. Ostrvo je četiri puta izronilo na površinu u zabilježenoj istoriji. Diplomatska borba završila se bez rješenja, progutana prije nego što je iko mogao da je riješi.

Kanal je plitak po mediteranskim standardima. Kada se vulkanski pritisak dovoljno poveća, jaz između podmorske erupcije i površinskog događaja sužava se na desetine metara, a ne na kilometre. Vrh Ferdinandee sada se nalazi samo šest metara ispod površine, što predstavlja skrivenu opasnost za brodove sa dubljim kobilicama. Italijanske vlasti su rano reagovale. Vojni ronioci su 2000. godine postavili sicilijansku zastavu na potopljeni vrh kako bi spriječili bilo kakve nove zahtjeve za suverenitet ako se ostrvo ponovo izdigne.

Šta se sada mijenja

Pronalaženje potopljenih vulkana tako blizu gusto naseljenih sicilijanskih obala pokazuje koliko se malo zna o potopljenom terenu u blizini obale. To takođe pojačava hitnost procjene vulkanskog rizika za gusto naseljene obalne zone. Rizik se proteže i na infrastrukturu – komunikacioni kablovi i gasovodi prelaze ovo morsko dno.

Analiza uzoraka iz ovih vulkanskih struktura pomaže istraživačima da sastave geološku prošlost regije i direktno doprinosi planiranju zaštite od opasnosti, posebno za infrastrukturu morskog dna. Studija predlaže revidirani tektono-magmatski okvir za Sicilijanski kanal i naglašava kako rasjedi kontrolišu gdje se vulkani formiraju i kako se razvijaju. Rad postavlja temelje za buduće geohronološke i geohemijske kampanje usmjerene na vrijeme, izvore i životni ciklus vulkanizma u ovom aktivnom okruženju rasjeda.

Više od 80 odsto vulkanske aktivnosti na planeti odvija se pod vodom. Mediteran prevozi milione putnika trajektom godišnje, iznad njega prolaze stotine dnevnih letova, a na dnu se nalaze gasovodi i kablovi za prenos podataka koji usmjeravaju značajan dio internet saobraćaja između Evrope i Afrike. Činjenica da se njegove dubine tek sada ozbiljno mapiraju u visokoj rezoluciji, duboko u 21. vijeku, govori nešto o onome što je još uvijek nepoznato na planeti koju ljudi nastanjuju.

(N1/MONDO)