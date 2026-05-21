Dok su svi bježali on je pokušavao da pomogne? Arheolozi otkrili identitet jedne od najpoznatijih žrtava u Pompeji

Skeneri su arheolozima otkrili da je jedna od žrtava u Pompeji, najvjerovatnije bila osoba plemenitog zanimanja. Na osnovu čega to tvrde i koja je to pitanja sa sobom otvorilo?

Gotovo dvije hiljade godina nakon što je erupcija Vezuva zatrpala Pompeju nanosima vrelog pepela i kamenja, arheolozi su konačno uspjeli da vrate identitet jednog od njenih najpoznatijih stanovnika.

Mediku bježi ka kapiji?

Gotovo da nema osobe koja ne zna priču o Pompeji, iako se naučnici i dalje spore kog tačno datuma je došlo do erupcije - Arheološki park Pompeja, danas nam pruža jedinstvene nalaze. Ti nalazi, zamrznuti u vremenu, pomogli su generacijama naučnika da rekonstruišu antičku prošlost sa nevjerovatnom preciznošću.

Danas sa savremenim tehnologijama oni idu korak dalje, nova analiza sprovedena na lokalitetu fokusirala se na jednu od žrtava otkrivenih još 1961. godine u oblasti poznatoj kao "Vrt begunaca" (ital. Orto dei Fuggiaschi).

Mjestu gdje je otkriveno četrnaest ljudi koje je sustigao smrtonosni piroklastični tok dok su pokušavali da napuste grad. Decenijama je unutar gipsanog odlivka jednog tijela ostao skriven mali predmet čiji značaj do sada niko nije mogao precizno da utvrdi.

Tek zahvaljujući savremenim tehnologijama, CT skenerima, rendgenskim snimcima i trodimenzionalnim rekonstrukcijama uz pomoć vještačke inteligencije, istraživači su uspjeli da "zavire" unutar odlivka, a da ga ne oštete. Ono što su pronašli, promijenilo je čitavu priču o tom čovjeku.

Ispostavilo se da su se unutar male kutije, vijekovima nalazili bronzani i srebrni novčići, metalni instrumenti nalik hirurškim alatima i kamena pločica koja se u antičkom Rimu koristila za pripremu ljekovitih supstanci. Sve ukazuje na to da je muškarac bio medicus, tj. ljekar u rimskom svijetu.

Ovo sada među arheolozima otvara nova pitanja, i preispituje ulogu tog čovjeka u poslednjim trenucima grada. Da li je on bježao ili je pokušavao da pomogne drugima, ili možda oboje?

Direktor Arheološkog parka Pompeje, Gabriel Cuhtrigel, izjavio je da otkriće predstavlja "mali, ali značajan trag o ljudskosti" usred jedne od najvećih katastrofa antičkog sveta.

Danas, skoro dva milenijuma kasnije, Pompeja više nije samo priča o smrti. Svako novo otkriće vraća glas ljudima koji su nestali u pepelu, trgovcima, robovima, vojnicima, pa čak i čitavim porodicama.

Šta su bile posljednji misli medikusa, nikada nećemo moći da saznamo ali sada bar znamo da je jedan čovjek prije više od dva milenijuma u pokušaju da se dokopa Porta Nocera, kapije grada u kom je živio i radio, svoje posljednje trenutke dijelio sa još 13 žrtava prirodne katastrofe i razmišljamo da li je u sve bio upletn i čin hrabrosti - da se pomoć onima kojima je najpotrebnija, ne uskrati čak i kada je vlastiti život u pitanju?

(EUpravo zato/arkeonews)