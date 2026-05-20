logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Presuda u predmetu "Profit": 12 optuženih proglašeno krivim za privredni kriminal težak 29 miliona KM

Presuda u predmetu "Profit": 12 optuženih proglašeno krivim za privredni kriminal težak 29 miliona KM

Autor D.V.
0

Kantonalni sud Sarajevo proglasio je krivim 12 optuženih u najkompleksnijem privrednom predmetu Tužilaštva Kantona Sarajevo "Profit", u kojem su osuđeni stekli protivimovinsku korist u iznosu blizu 29 miliona KM.

Presuda u predmetu "Profit" Izvor: BHRT

Prvostepenom presudom osuđeni su Zijad Blekić na 13 godina zatvora, Edin Dizdar na osam godina zatvora, Daver Halilbegović na šest godina zatvora, Armin Mulahusić na 13 godina zatvora, Jasmin Jusufranić na 10 godina zatvora, Mirsad Imamović na tri godine zatvora, Muharem Bajrić na sedam godina zatvora, Ramiz Bibić na pet godina zatvora, Naser Daca na tri godine zatvora, Hasan Ćelam na pet godina zatvora, Edina Halilbegović na tri godine zatvora i Elma Mulahusić na tri godine zatvora.

Proglašeni su krivim za krivično djelo organizovanog kriminala u vezi s krivičnim djelima prevare u privrednom poslovanju, pranja novca, prevare i zloupotrebe položaja ili ovlasti. Zbog toga im je i oduzeta nelegalno stečena imovina.

Prije pet godina Tužilaštvo je saopćilo da su Smiljka Jusufranić, Zijad Blekić i Edin Dizdar osumnjičeni da su bili na čelu organizovane kriminalne grupe u predmetu "Profit", jedne od najkompleksnijih istraga Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv privrednog kriminala.

Istraga se provodila od 2010. godine u vezi sa sumnjivim transakcijama, pranjem novca i izgradnjom stambeno-poslovnog objekta na Marijin-Dvoru u Sarajevu slovenske NLB grupacije.

Osumnjičeni se terete da su stekli protivpravnu korist od blizu 29 miliona KM, a među osobama koje su predmet istrage od 2010. godine su državljani BiH i Slovenije.

Slučaj je povezan sa sumnjivom kupovinom, odnosno izgradnjom stambeno-poslovnog objekta u centru Sarajeva.

Na početku akcije u Tužilaštvo KS je predato 12 osoba, a to su Zijad Blekić, Smiljka Jusufranić, Edin Muftić, Hasan Ćelam, Muharem Hajrić, Branislav Petrović, Armin Mulahusić, Daver Halilbegović, Alen Murguz, Naser Daca, Edin Dizdar i Jasmin Jusufranić. Međutim, optužnica je obuhvatala čak 19 osoba, a na kraju je osuđeno njih 12.

Pripadnici Sipe u decembru 2020. godine su po nalogu Tužilaštva KS uhapsili ukupno 14 osumnjičenih i izvršili 35 pretresa stambenih i poslovnih objekata u Sarajevu, Brezi i Travniku.

Otkriveno je i privremeno oduzeto 744.800 eura, 89.400 KM, 10.800 kuna i 13.720 dinara te obimna dokumentacija i drugi predmeti koji su poslužili kao dokaz u krivičnom postupku.

Sipa je tada privremeno obustavila raspolaganje novčanim sredstvima u iznosu od 1.988.900,44 KM i 1.884.007,40 evra, a koja su locirana na računima 19 osoba.

(Klix/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kriminal presuda Sarajevo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ