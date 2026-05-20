Presuda u predmetu "Profit": 12 optuženih proglašeno krivim za privredni kriminal težak 29 miliona KM

Kantonalni sud Sarajevo proglasio je krivim 12 optuženih u najkompleksnijem privrednom predmetu Tužilaštva Kantona Sarajevo "Profit", u kojem su osuđeni stekli protivimovinsku korist u iznosu blizu 29 miliona KM.

Prvostepenom presudom osuđeni su Zijad Blekić na 13 godina zatvora, Edin Dizdar na osam godina zatvora, Daver Halilbegović na šest godina zatvora, Armin Mulahusić na 13 godina zatvora, Jasmin Jusufranić na 10 godina zatvora, Mirsad Imamović na tri godine zatvora, Muharem Bajrić na sedam godina zatvora, Ramiz Bibić na pet godina zatvora, Naser Daca na tri godine zatvora, Hasan Ćelam na pet godina zatvora, Edina Halilbegović na tri godine zatvora i Elma Mulahusić na tri godine zatvora.

Proglašeni su krivim za krivično djelo organizovanog kriminala u vezi s krivičnim djelima prevare u privrednom poslovanju, pranja novca, prevare i zloupotrebe položaja ili ovlasti. Zbog toga im je i oduzeta nelegalno stečena imovina.

Prije pet godina Tužilaštvo je saopćilo da su Smiljka Jusufranić, Zijad Blekić i Edin Dizdar osumnjičeni da su bili na čelu organizovane kriminalne grupe u predmetu "Profit", jedne od najkompleksnijih istraga Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv privrednog kriminala.

Istraga se provodila od 2010. godine u vezi sa sumnjivim transakcijama, pranjem novca i izgradnjom stambeno-poslovnog objekta na Marijin-Dvoru u Sarajevu slovenske NLB grupacije.

Osumnjičeni se terete da su stekli protivpravnu korist od blizu 29 miliona KM, a među osobama koje su predmet istrage od 2010. godine su državljani BiH i Slovenije.

Slučaj je povezan sa sumnjivom kupovinom, odnosno izgradnjom stambeno-poslovnog objekta u centru Sarajeva.

Na početku akcije u Tužilaštvo KS je predato 12 osoba, a to su Zijad Blekić, Smiljka Jusufranić, Edin Muftić, Hasan Ćelam, Muharem Hajrić, Branislav Petrović, Armin Mulahusić, Daver Halilbegović, Alen Murguz, Naser Daca, Edin Dizdar i Jasmin Jusufranić. Međutim, optužnica je obuhvatala čak 19 osoba, a na kraju je osuđeno njih 12.

Pripadnici Sipe u decembru 2020. godine su po nalogu Tužilaštva KS uhapsili ukupno 14 osumnjičenih i izvršili 35 pretresa stambenih i poslovnih objekata u Sarajevu, Brezi i Travniku.

Otkriveno je i privremeno oduzeto 744.800 eura, 89.400 KM, 10.800 kuna i 13.720 dinara te obimna dokumentacija i drugi predmeti koji su poslužili kao dokaz u krivičnom postupku.

Sipa je tada privremeno obustavila raspolaganje novčanim sredstvima u iznosu od 1.988.900,44 KM i 1.884.007,40 evra, a koja su locirana na računima 19 osoba.

