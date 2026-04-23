Sud odbacio zahtjev za mjere zabrane: Preokret u predmetu protiv bivših čelnika pravosuđa i OBA

Vrhovni sud FBiH odbio je prijedlog za određivanje mjera zabrane Ranku Debevcu, Osmanu Mehmedagiću i Milisavu Pijuku. Poskok već uložilo žalbu na ovu odluku, dok se pred Posebnim odjeljenjem nastavlja izvođenje dokaza

Posebno odjeljenje za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBiH odbio je prijedlog Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva (Poskok) za određivanje mjera zabrane bivšem predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu, bivšem direktoru OBA Osmanu Mehmedagiću i bivšem radniku Suda Milisavu Pijuku.

Portparol Federalnog tužilaštva Nina Hadžihajdarević rekla je Srni da je na odbijanje određivanja mjera zabrane uložena žalba vanraspravnom vijeću Posebnog odjeljenja.

Debevec je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, falsifikovanje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno i optičko snimanje, te lažno predstavljanje.

Mehmedagiću je na teret stavljena zloupotreba položaja ili ovlaštenja, falsifikovanje službene isprave i zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Pijuk je optužen za neovlašteno prisluškivanje i zvučno i optičko snimanje i lažno predstavljanje.

Glavni pretres pred Posebnim odjeljenjem u krivičnom predmetu protiv Debevca, Mehmedagića i Pijuka, otvoren je 8. aprila 2026. godine, čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi.

U toku je izvođenje dokaza Federalnog tužilaštva – Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala.