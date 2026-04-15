Iza zatvorenih vrata: Saslušan prvi svjedok sa imunitetom u predmetu "Debevec i drugi"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
﻿Prvi svjedok sa imunitetom u predmetu protiv Ranka Debevca, Osmana Mehmedagića i Milisava Pijuka saslušan je danas pred Sudom BiH bez prisustva javnosti radi zaštite tajnih podataka i bezbjednosnih interesa.

Saslušan prvi svjedok sa imunitetom u predmetu "Debevec i drugi" Izvor: Shutterstock

Tužilaštvo je zatražilo da javnost bude isključena sa saslušanja. Tužilac Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva Medina Džerahović pojasnila je da je svjedok zaposlen u Sudu BiH na poslovima bezbjednosti, koji radi sa dokumentima označenim stepenom tajnosti.

Ona je dodala da je odobreno skidanje te oznake isključivo za potrebe sudskog postupka, ali ne i za javno iznošenje podataka, uz saglasnost Suda BiH i Obavještajno-bezbjednosne agencije.

Džerahovićeva je navela da postoji opasnost od prijetnji, zbog čega je neophodno zaštititi svjedoka, kao i njegov lični i porodični život, prenosi Birn.

Svjedok je, kako je ranije navedeno, dobio imunitet, a ročištu je prisustvovao i njegov pravni savjetnik, dok odbrane nisu imale primjedbi na prijedlog Tužilaštva.

Prvooptuženi Debevac ukazao je da bi ista zaštita trebalo da bude omogućena i svjedocima odbrane, na šta je sudija Ajla Papović Mujan odgovorila da će proceduralna prava biti ista za obje strane.

Debevac, suspendovani predsjednik Suda BiH, optužen je za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, falsifikovanje službene isprave, primanje nagrade za trgovinu uticajem, neovlašteno prisluškivanje i snimanje, te lažno predstavljanje i kršenje Zakona o ravnopravnosti polova BiH.

Tereti se i da je naložio brisanje ili uništavanje podataka iz službenih knjiga Suda.

Mehmedagić se tereti za falsifikovanje službene isprave i zloupotrebu položaja, dok je Pijuk, zajedno sa Debevcem, obuhvaćen dijelom optužnice koji se odnosi na neovlašteno prisluškivanje i druga krivična djela.

Nastavak suđenja zakazan je za srijedu, 22. april.

