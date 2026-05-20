Proširena istraga u Sarajevu: Uhapšen još jedan muškarac zbog farbanja izloga i ispisivanja "4S"

Autor Haris Krhalić
0

Pripadnici MUP-a KS uhapsili su E. P. (40) sa Ilidže, koji se sumnjiči da je zajedno sa S. Č. posuo crvenu boju i ispisao "4S" na objektima u Ferhadiji.

Novo hapšenje u Sarajevu: Pala još jedna osoba zbog incidenta u Ferhadiji Izvor: Shutterstock

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su još jednu osobu koja se dovodi u vezu sa nedavnim incidentom u centru grada, kada su dva poslovna objekta u ulici Ferhadija posuta crvenom bojom i ispisana nacionalnim simbolima.

Nakon što je iza rešetaka završio S. Č. (1987), sarajevski policajci su danas locirali i slobode lišili i njegovog saučesnika.

Prema zvaničnim informacijama iz policije, novi uhapšeni je E. P., rođen 1986. godine, koji je, baš kao i prvoosumnjičeni, nastanjen na području opštine Ilidža.

Policija trenutno u pritvoru drži dva lica za koja postoji osnovana sumnja da su zajednički učestvovala u vandalizovanju izloga prodavnica u pješačkoj zoni, na kojima je nakon bacanja farbe ispisan i znak sa četiri ocila ("4S").

Obojica muškaraca su lišena slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo "Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti".

O novom hapšenju odmah je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Dok je S. Č. već prošao prvu kriminalističku obradu, nad E. P. se tek sprovode istražne radnje kako bi se utvrdile sve potencijalne okolnosti i motiv ovog incidenta koji je podigao veliku prašinu u javnosti.

Za krivično djelo raspirivanja nacionalne i vjerske mržnje zakoni u Bosni i Hercegovini predviđaju oštre sankcije. Prema članu 163. stav (1) Krivičnog zakona Federacije BiH, osumnjičenom dvojcu sa Ilidže prijeti kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine.

