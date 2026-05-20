Potraga na području Travnika: Nestao Dario Koričanac iz Banjaluke

Pokrenuta potraga za Dariom Koričancem iz Banjaluke.

Izvor: MUP TK

Služba za civilnu zaštitu Opštine Travnik zaprimila je jutros u 8:55 časova zvaničnu obavijest o nestanku muške osobe, nakon čega je odmah pokrenuta opsežna potraga na terenu.

Prema dostupnim informacijama, nestao je Dario Koričanac, rođen 1976. godine, sa prebivalištem u Banjaluci. On je posljednji put viđen u svom vozilu u utorak, 19. maja, oko 01:19 časova iza ponoći na području opštine Kneževo.

Ključni trag u dosadašnjoj istrazi lociran je na području opštine Travnik. Vozilo koje je Koričanac koristio pronađeno je napušteno kod pravoslavne crkve u mjestu Vitovlje.

Nadležne službe su odmah alarmirane, a potraga je koncentrisana na ovaj širi lokalitet.

Lični opis nestalog

Iz civilne zaštite i policije apeluju na građane da obrate pažnju na sljedeći opis:

Visina: oko 190 centimetara,

Građa: krupnije tjelesne građe,

Težina: oko 110 kilograma,

Prepoznatljive karakteristike: jaka i gusta brada.

Na terenu su trenutno angažovane policijske snage Policijske ispostave Babanovac i Policijske stanice Travnik, kao i ekipe Gorske službe spasavanja (GSS).

U akciju se uključuje i Jedinica za specijalističku podršku Travnik, koja će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i njihovom Žandarmerijom izvršiti detaljnu pretragu nepristupačnog terena. Podršku na terenu pruža i Služba za civilnu zaštitu sa Jedinicom opšte namjene i povjerenicima civilne zaštite.

Nadležne službe nastavljaju intenzivne aktivnosti i pozivaju sve građane koji raspolažu bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u pronalasku Daria Koričanca da ih odmah prijave na neke od sljedećih brojeva telefona: