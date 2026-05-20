Potraga na području Travnika: Nestao Dario Koričanac iz Banjaluke

Pokrenuta potraga za Dariom Koričancem iz Banjaluke.
Služba za civilnu zaštitu Opštine Travnik zaprimila je jutros u 8:55 časova zvaničnu obavijest o nestanku muške osobe, nakon čega je odmah pokrenuta opsežna potraga na terenu.
Prema dostupnim informacijama, nestao je Dario Koričanac, rođen 1976. godine, sa prebivalištem u Banjaluci. On je posljednji put viđen u svom vozilu u utorak, 19. maja, oko 01:19 časova iza ponoći na području opštine Kneževo.
Ključni trag u dosadašnjoj istrazi lociran je na području opštine Travnik. Vozilo koje je Koričanac koristio pronađeno je napušteno kod pravoslavne crkve u mjestu Vitovlje.
Nadležne službe su odmah alarmirane, a potraga je koncentrisana na ovaj širi lokalitet.
Lični opis nestalog
Iz civilne zaštite i policije apeluju na građane da obrate pažnju na sljedeći opis:
- Visina: oko 190 centimetara,
- Građa: krupnije tjelesne građe,
- Težina: oko 110 kilograma,
- Prepoznatljive karakteristike: jaka i gusta brada.
Na terenu su trenutno angažovane policijske snage Policijske ispostave Babanovac i Policijske stanice Travnik, kao i ekipe Gorske službe spasavanja (GSS).
U akciju se uključuje i Jedinica za specijalističku podršku Travnik, koja će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i njihovom Žandarmerijom izvršiti detaljnu pretragu nepristupačnog terena. Podršku na terenu pruža i Služba za civilnu zaštitu sa Jedinicom opšte namjene i povjerenicima civilne zaštite.
Nadležne službe nastavljaju intenzivne aktivnosti i pozivaju sve građane koji raspolažu bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u pronalasku Daria Koričanca da ih odmah prijave na neke od sljedećih brojeva telefona:
- Opštinski operativni centar civilne zaštite Travnik: 030 518 135
- Policijska stanica Travnik: 122
- Kantonalni operativni centar civilne zaštite: 121