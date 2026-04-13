Uhapšen vozač koji je udario ženu i dijete kod Travnika, pa pobjegao

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Devetogodišnje dijete i žena povrijeđeni su danas u saobraćajnoj nezgodi kod Travnika, nakon što ih je udario automobil čiji se vozač potom udaljio sa lica mjesta.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, policija je ubrzo pronašla i uhapsila vozača.

Povrijeđeni su žena inicijala L. T. (62) i dijete, koji su prevezeni u travničku bolnicu, gdje su zadržani na posmatranju i utvrđivanju stepena povreda.

Iz policije su naveli da je uhapšen O. P. (24) iz Novog Travnika, koji je upravljao automobilom marke "golf četiri", prenose federalni mediji.

Saobraćajna nezgoda dogodila se na magistralnom putu u mjestu Donje Putićevo.