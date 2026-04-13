logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen vozač koji je udario ženu i dijete kod Travnika, pa pobjegao

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Devetogodišnje dijete i žena povrijeđeni su kod Travnika nakon što ih je udario automobil. Vozač je pobjegao, ali je brzo uhapšen.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Devetogodišnje dijete i žena povrijeđeni su danas u saobraćajnoj nezgodi kod Travnika, nakon što ih je udario automobil čiji se vozač potom udaljio sa lica mjesta.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, policija je ubrzo pronašla i uhapsila vozača.

Povrijeđeni su žena inicijala L. T. (62) i dijete, koji su prevezeni u travničku bolnicu, gdje su zadržani na posmatranju i utvrđivanju stepena povreda.

Iz policije su naveli da je uhapšen O. P. (24) iz Novog Travnika, koji je upravljao automobilom marke "golf četiri", prenose federalni mediji.

Saobraćajna nezgoda dogodila se na magistralnom putu u mjestu Donje Putićevo.

Tagovi

Travnik saobraćajna nesreća policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ