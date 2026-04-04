Drama kod Travnika: Medvjed potpuno uništio pčelinjak, životinje prolaze kraj porodičnih kuća (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš
Mještani Biljanske doline kod Travnika nalaze se u stanju pripravnosti nakon serije incidenata i bliskih susreta sa medvjedima koji su se, u potrazi za hranom, spustili direktno u naseljena mjesta.

Medvjed potpuno uništio pčelinjak kod Travnika Izvor: Facebook/Biljanska Dolina

Najveću štetu pretrpio je domaćin Zaim Jašarević iz Mehurića, čiji je pčelinjak u srijedu, 1. aprila, potpuno uništen. Prizor koji je zatekao vlasnika pčelinjaka bio je obeshrabrujući – košnice su razbijene, okviri razbacani, a pčelinja društva koja su trebala donijeti prve proljetne plodove su desetkovana.

Kako navode na Facebook stranici "Biljanska Dolina", za svakog pčelara ovo nije samo materijalni gubitak, već gubitak velikog truda i ljubavi uložene u ova plemenita bića.

Zvijeri snimljene između porodičnih kuća

Osim materijalne štete, stanovnike dodatno uznemirava činjenica da se medvjedi više ne boje blizine ljudi. Na snimku koji su zabilježili mještani naselja Donje Čukle, 2. aprila oko 23:50 sati, jasno se vidi medvjed kako se kreće lokalnom cestom, prolazeći direktno između naseljenih kuća.

Pojava divljači zabilježena je na više lokacija, uključujući Mehurić i Pode, što je izazvalo opravdan strah kod lokalnog stanovništva.

S obzirom na to da na ovom području ima dosta stoke u štalama koja bi mogla privući predatore, ali i zbog činjenice da tim istim putevima djeca svakodnevno pješače u školu i mekteb, upućen je hitan apel na maksimalan oprez.

"Pozivamo sugrađane da izbjegavaju kretanje neosvijetljenim dijelovima naselja u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima", poručuju iz Biljanske doline, naglašavajući da je bezbjednost mještana, a posebno djece, trenutno apsolutni prioritet.

