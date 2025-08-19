logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nevjerovatna situacija u Crnoj Gori: Tvrde da je medvjed kamenom gađao automobil, povrijeđen muškarac

Nevjerovatna situacija u Crnoj Gori: Tvrde da je medvjed kamenom gađao automobil, povrijeđen muškarac

Autor Dušan Volaš
0

Napadi medvjeda na sjeveru Crne Gore sve su češći, a jutros se dogodio do sada nezabilježen incident kada je medvjed kamenom gađao automobil i povrijedio suvozača na putu prema Gornjoj Morači.

Medvjed kamenom gađao automobil u Crnoj Gori Izvor: Shutterstock

Veljko Rnković i njegov prijatelj Nikola Mešter vraćali su se sa planine kada su se suočili s divljom životinjom. Prema Rnkovićevim riječima, medvjed je bio udaljen oko pedesetak metara i bacio je kamen na njihovo vozilo.

"Čuo sam ranije da u tom kraju ima medvjeda, ali do sada se nismo sretali. Bio je udaljen oko pedesetak metara i mi ga nismo vidjeli dok nije gađao kamenom u naš automobil. Izašli smo, ja sam osjetio bol u ramenu i tek tada smo shvatili šta se zapravo desilo", kazao je Rnković.

Lovočuvar Milinko Lukovac, koji je stigao na mjesto događaja, potvrdio je ozbiljnost situacije. Kamen je probio dva stakla na automobilu – vozačevo i zadnje – a zatim je udario suvozača u rame.

"Sreća je što udarac nije bio jači, inače bi čovjek stradao", naveo je Lutovac.

Mještani sjevernih opština mjesecima upozoravaju na problem, s obzirom na to da medvjedi sve češće uništavaju imanja i napadaju stoku, a najnoviji incident pokazuje da su sada direktna prijetnja i za ljude.

(Mondo/RTCG)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora medvjed

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ