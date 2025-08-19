Nevjerovatna situacija u Crnoj Gori: Tvrde da je medvjed kamenom gađao automobil, povrijeđen muškarac

Napadi medvjeda na sjeveru Crne Gore sve su češći, a jutros se dogodio do sada nezabilježen incident kada je medvjed kamenom gađao automobil i povrijedio suvozača na putu prema Gornjoj Morači.

Izvor: Shutterstock

Veljko Rnković i njegov prijatelj Nikola Mešter vraćali su se sa planine kada su se suočili s divljom životinjom. Prema Rnkovićevim riječima, medvjed je bio udaljen oko pedesetak metara i bacio je kamen na njihovo vozilo.

"Čuo sam ranije da u tom kraju ima medvjeda, ali do sada se nismo sretali. Bio je udaljen oko pedesetak metara i mi ga nismo vidjeli dok nije gađao kamenom u naš automobil. Izašli smo, ja sam osjetio bol u ramenu i tek tada smo shvatili šta se zapravo desilo", kazao je Rnković.

Lovočuvar Milinko Lukovac, koji je stigao na mjesto događaja, potvrdio je ozbiljnost situacije. Kamen je probio dva stakla na automobilu – vozačevo i zadnje – a zatim je udario suvozača u rame.

"Sreća je što udarac nije bio jači, inače bi čovjek stradao", naveo je Lutovac.

Mještani sjevernih opština mjesecima upozoravaju na problem, s obzirom na to da medvjedi sve češće uništavaju imanja i napadaju stoku, a najnoviji incident pokazuje da su sada direktna prijetnja i za ljude.

(Mondo/RTCG)