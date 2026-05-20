Prvi snimci snažnog zemljotresa u Turskoj: Ljudi u panici bježali iz zgrada

Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio je Tursku, a potres se osjetio i u Siriji.

Snažan potres zabiležen je na tursko-sirijskoj granici, a prema izvještavanju tamošnjih medija navodno se osjetio i do Libana.

Turski sajt Haberler navodi da se zemljotres osjetio u nekoliko pokrajina na jugu te zemlje, uključujući Malatiju, Adanu i Gazijantep.

"ÇOK SALLANDIK HEPİMİZ ÇOK KORKTUK"



Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki#depremAdıyaman'da da hissedildi.



Deprem paniği ile okuldan dışarı çıkan öğrenciler kameraya yansıdı.pic.twitter.com/VYkmpB7iAN — Takvim (@takvim)May 20, 2026

Za sada nema izvještaja o žrtvama ili većoj šteti.

Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki deprem anı ve sarsıntının etkisi görüntülendi.pic.twitter.com/1cZwr1bSk3 — Pusholder (@pusholder)May 20, 2026

Izraelski Vajnet njuz prenio je procjenu Njemačkog istraživačkog centra za geonauke (GFZ) da je potres na tursko-sirijskoj granici bio jači i da je iznosio 5,8 stepeni Rihtera.

