Jak zemljotres kod Sombora: Mještani mislili da je eksplozija, kamera zabilježila trenutak udara (Video)

Snažan zemljotres, jačine 4,1 stepen po Rihteru, probudio je i uznemirio noćas građane Sombora, Apatina i okolnih mesta Epicentar potresa, koji se dogodio u 2.35 časova iza ponoći na dubini od 15 kilometara, zabilježen je u blizini Bezdana, a ubrzo nakon njega uslijedio je još jedan, znatno slabiji udar.

Vidno uplašeni građani ubrzo su počeli da dijele svoja iskustva na društvenim mrežama, gdje su osvanuli i prvi snimci podrhtavanja tla. Na Tviteru je objavljen je video-snimak sa jedne nadzorne kamere, na kojem se jasno vidi intenzitet potresa, budući da se kamera snažno trese sve vreme trajanja zemljotresa.

Kako sam ja ovo prespavao da ni osetio nisam nije mi jasno. — bračni nepar (@bracni_nepar) May 5, 2026

Sudeći po reakcijama, udar se najjače osjetio u Somboru, gde su ga mnogi u prvom trenutku pomiješali sa jakom eksplozijom. Prema svjedočenjima mještana, jezivo podrhtavanje trajalo je desetak sekundi uz glasnu škripu prozora i namještaja.