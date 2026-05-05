logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jak zemljotres kod Sombora: Mještani mislili da je eksplozija, kamera zabilježila trenutak udara (Video)

Jak zemljotres kod Sombora: Mještani mislili da je eksplozija, kamera zabilježila trenutak udara (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Snažan zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihteru probudio je noćas građane Sombora i okoline. Zbog jakog podrhtavanja tla, uplašeni mještani su u prvi mah pomislili da je u pitanju eksplozija.

Zemljotres kod Sombora Izvor: Shutterstock/Seizmološki zavod Srbije / screenshot

Snažan zemljotres, jačine 4,1 stepen po Rihteru, probudio je i uznemirio noćas građane Sombora, Apatina i okolnih mesta Epicentar potresa, koji se dogodio u 2.35 časova iza ponoći na dubini od 15 kilometara, zabilježen je u blizini Bezdana, a ubrzo nakon njega uslijedio je još jedan, znatno slabiji udar.

Vidno uplašeni građani ubrzo su počeli da dijele svoja iskustva na društvenim mrežama, gdje su osvanuli i prvi snimci podrhtavanja tla. Na Tviteru je objavljen je video-snimak sa jedne nadzorne kamere, na kojem se jasno vidi intenzitet potresa, budući da se kamera snažno trese sve vreme trajanja zemljotresa.

Sudeći po reakcijama, udar se najjače osjetio u Somboru, gde su ga mnogi u prvom trenutku pomiješali sa jakom eksplozijom. Prema svjedočenjima mještana, jezivo podrhtavanje trajalo je desetak sekundi uz glasnu škripu prozora i namještaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zemljotres Srbija Sombor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ