Zemljotres pogodio Crnu Goru, osjetio se i u Hrvatskoj i BiH

Autor Vesna Kerkez
Zemljotres jačine 3,2 stepena po Rihteru pogodio je danas u 15:43 područje Crne Gore, a potres se osjetio i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Izvor: Shutterstock

Zemljotres magnitude 3.2 stepena Rihtera zabilježen je u danas u 15:43, na području Crne Gore.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na u blizini granice sa BiH, na oko 14 kilometara od Bileće.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

"Trebinje je dobro zatreslo", "Baš je tutnjalo", pisali su građani.

Potres se osjetio i u Hrvatskoj.

"Jako je zatreslo", "Nije bio toliko jak, ali je trajao", "Treslo je par sekundi", pisali građani Dubrovnika, Jelse, Zatona...

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

