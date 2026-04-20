Japan pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali: Izdato upozorenje, stiže cunami

Japan je pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali, prenosi japanski portal NHK. Epicentar potresa bio je u moru nedaleko od istočne obale ostrva Honšu.

Izdato je upozorenje na cunami, a očekuju se talasi visine i do tri metra. Procjene su da će cunami pogoditi prefekturu Ivate i dijelove Hokaida gotovo odmah nakon zemljotresa, koji je zabilježen u 16:53 po lokalnom vremenu.

Japanski mediji izvijestili su da se cunami očekuje i u narednom satu u Aomoriju, Mijagiju i Fukušimi, ali se predviđa da će talasi u tim područjima biti visoki oko jedan metar.