Zemljotres u Sarajevu

Zemljotres jačine tri stepena Rihterove skale registrovan je u okolini Sarajeva, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Taj centar navodi da se potres osjetio u 18.53 časova i da je epicentar bio 14 kilometara jugoistočno od Sarajeva.

Seizmološke službe nastavljaju pratiti situaciju, a naknadne analize trebale bi dati preciznije podatke o jačini i tačnoj lokaciji epicentra.