Zemljotres u Sarajevu

Zemljotres jačine tri stepena Rihterove skale registrovan je u okolini Sarajeva, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Taj centar navodi da se potres osjetio u 18.53 časova i da je epicentar bio 14 kilometara jugoistočno od Sarajeva.
#Earthquake(#zemljotres) M3.0 occurred 14 km SE of#Sarajevo(Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 18:53:05). More info at:— EMSC (@LastQuake)April 19, 2026
Seizmološke službe nastavljaju pratiti situaciju, a naknadne analize trebale bi dati preciznije podatke o jačini i tačnoj lokaciji epicentra.