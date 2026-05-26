Tragedija kod Živinica: Motociklista poginuo u sudaru sa automobilom

Jedna osoba je poginula danas u sabraćajnoj nesreći u mjestu Podgajevi kod Živinica, potvrdili su u policiji Tuzlanskog kantona.

Portparol Uprave policije kantonalnog MUP-a Adnana Sprečić rekla je da se saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali motocikl i automobil, dogodila oko 11.30 časova.

Lice koje je povrijeđeno u ovoj saobraćajnoj nesreći prevezeno je u Dom zdravlja Živinice, gdje je podleglo povredama.

Uviđajem na mjestu nesreće rukovodi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzla, dok je saobraćaj za vrijeme uviđaja potpuno obustavljen.