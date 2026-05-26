Nakon 87 dana ograničenja: Internet ponovo radi u Iranu

Iran je djelimično obnovio pristup internetu nakon višemjesečnih ograničenja uvedenih poslije protesta i sukoba sa SAD i Izraelom.

Podaci prikupljeni uživo pokazuju da je u Iranu djelimično obnovljen pristup internetu, saopštila je grupa za praćenje internet saobraćaja "Netbloks".

Iranski državni mediji objavili su juče da je predsjednik Irana Masud Pezeškijan izdao naredbu o obnavljanju pristupa internetu širom zemlje.

Prema dostupnim podacima, većina građana Irana nije mogla da pristupi globalnoj mreži čak 87 dana.

Iranske vlasti prvobitno su isključile internet 8. januara, navodeći kao razlog antivladine proteste koji su izbili u više gradova širom zemlje. Tokom februara veze su postepeno vraćane u normalu.

Međutim, novi prekid pristupa internetu uslijedio je nakon početka udara SAD i Izraela na Iran 28. februara.

Organizacije za praćenje digitalnih prava upozoravale su da dugotrajna ograničenja interneta otežavaju komunikaciju građana, pristup informacijama i rad brojnih online servisa.