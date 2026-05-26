Požar u Brčkom: Na parkingu kod Vatrogasnog doma izgorio automobil, oštećena još tri vozila

U požaru koji je rano jutros izbio na parkingu kod Vatrogasnog doma u Brčkom potpuno je izgorjelo jedno vozilo, dok su tri oštećena.

Izvor: Shutterstock

U požaru koji je rano jutros izbio na parkingu kod Vatrogasnog doma u Brčkom potpuno je izgorjelo jedno vozilo, a tri su djelimično oštećena, saopšteno je iz brčanske Policije.

Centar za osmatranje i obavještavanje prijavio je požar policiji u 3.07 časova, nakon čega su na lice mjesta izašli policijski službenici, dok su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice lokalizovali vatru.

Uviđaju je prisustvovao dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta, koji se izjasnio da u ovom slučaju postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Pod nadzorom Tužilaštva, Policija Brčko distrikta preduzima dalje intenzivne istražne radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti i rasvjetljavanja ovog krivičnog djela.