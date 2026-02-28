Nakon drame u Brčkom: Svi povrijeđeni u požaru pušteni na kućno liječenje

Svih deset radnika Fabrike namještaja "Alizino" u brčanskom naselju Bukvik, koji su hospitalizovani zbog respiratornih komplikacija nakon požara, otpušteni su iz bolnice na kućno liječenje, rekao je portparol Zdravstvenog centra Salih Ibrahimović.

Izvor: Srna/Dragan Đukić

On je naveo da su pacijenti tokom večeri bili pod nadzorom i da su nakon opservacije i stabilizacije kliničke slike pušteni kućama.

Precizirao je da je, osim prvobitno zbrinutih osam radnika, ljekarsku pomoć naknadno zatražilo još dvoje zaposlenih u ovoj fabrici.

Šef brčanskog Odsjeka za zaštitu od požara i spasavanje Milenko Ninković rekao je da je požar pod kontrolom, ali da su dežurne ekipe vatrogasaca provele noć na požarištu zbog tinjanja vatre u skladištu.

Ninković je istakao da je tokom intervencije, u kojoj su učestvovale sve tri smjene brčanskih vatrogasaca sa deset vozila, ključna bitka vođena kako bi se od vatrene stihije sačuvao obližnji rezervoar sa plinom.

Iako je vatra lokalizovana, kaže Ninković, specifičnost zapaljenog materijala, poput spužve, platna i iverice, zahtijevala je neprekidni nadzor kako ne bi došlo do ponovnog razbuktavanja.

