Brza intervencija spriječila veću štetu: Gorio pogon peleta kod Novog Grada

Vatrogasci su jutros lokalizovali požar u pogonu za proizvodnju peleta u industrijskoj zoni u Poljavnicama kod Novog Grada, potvrđeno je u lokalnoj Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici.
Zamjenik starješine u ovoj jedinici Aziz Crnkić rekao je da je u akciji osam vatrogasaca i tri vozila, te da će osiguravati objekat sve dok za to bude potrebe.
Vlasnik pogona za proizvodnju peleta Savo Stjepanović rekao je da požar nije izazvao veću materijalnu štetu, s obzirom na to da je objekat betonski, a krov limeni.
Dojava o požaru stigla je u 7.15 časova, a vatrogasci su na terenu bili u 7.30 časova.
