Požar u Napulju: Vatra uništila istorijsko pozorište "Teatro Sanazaro"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Istorijsko pozorište "Teatro Sanazaro" teško je oštećeno u požaru koji je izbio u kvartu Kjaja u Napulju, na jugu Italije, objavili su lokalni mediji.

Izgorjela zgrada pozorišta u Italiji Izvor: Alessandro Garofalo / Zuma Press / Profimedia

U izvještajima medija navedeno je da je nekoliko stanovnika hospitalizovano zbog udisanja dima.

List "Korijere dela sera" objavio je da je požar izbio jutros u svitanje i brzo se proširio kroz veći dio pozorišta, uništivši njegovu kupolu i zahvativši obližnju stambenu zgradu.

Dijelovi tog istorijskog zdanja napravljeni su od drveta, što je doprinijelo brzom širenju plamena. Gust dim je bio vidljiv iz daljine, uključujući i duž gradske obale.

Najmanje četiri stanovnika prebačena su u bolnicu iz predostrožnosti nakon što su prijavili otežano disanje, a pojedini stanovnici u blizini su privremeno napustili svoje domove zbog dima.

Više vatrogasnih timova je raspoređeno na gašenju požara, dok je policija pokrenula istragu o uzrocima. Preliminarne informacije iz istražnih izvora ukazuju na mogući kratki spoj, iako vlasti još uvijek nisu potvrdile tačan uzrok, prenosi Sinhua.

Pozorište "Sanazaro" otvoreno je 26. decembra 1847. godine.

Tokom svoje 179-godišnje istorije, "Sanazaro" je postao duhovni dom napolitanske tradicije. 

(Srna)

požar Italija pozorište

