Dva dana borbe s vatrom: Požar u hangaru kod Trebinja pod kontrolom

Dva dana borbe s vatrom: Požar u hangaru kod Trebinja pod kontrolom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Pod kontrolom je požar u hangaru za sijeno u selu Zupci kod Trebinja koji već dva dana gase trebinjski vatrogasci, izjavio je Srni zamjenik komandira trebinjskih vatrogasaca Neđo Ćuk.

Požar u hangaru sijena kod Trebinja pod kontrolom Izvor: Srna/Sanja Babić

"Pet vatrogasaca je tokom noći dežuralo i zagasivalo požar koji i dalje tinja, ali ne prijeti ničemu", rekao je Ćuk.

On je dodao da će vatrogasci i danas biti na terenu dok se požar u potpunosti ne ugasi sa vodom ili dok se nekom mašinom ne izgrne sijeno iz hangara.

Izvor: Srna

Prema njegovim riječima, hangar je u vidu garaže pod pločom, što otežava gašenje vatrogascima.

Požar je izbio prije dvije noći, a u hangaru ima mnogo sijena. 

(Srna)

