Požar kod Trebinja još tinja, ali nema opasnosti od širenja

Požar u hangaru za sijeno u trebinjskom selu Zupci još nije u potpunosti saniran, ali ne ugrožava okolinu, izjavio je večeras zamjenik komandira trebinjskih vatrogasaca Neđo Ćuk.
Ćuk je naveo da su izvukli neke bale sijena kroz manje otvore na garaži, ali da je pričinjena velika materijalna šteta i da je izgorjelo hiljade bala sijena.
On je rekao da će vatrogasci i večeras ostati da dežuraju, kao što su bili i tokom protekle noći, kada je izbio požar.
"Situacija je i dalje teška, ali ne prijeti ničemu. Vatrogasci zalivaju i natapaju bale sijena koje je sinoć zahvatio požar, a vjetar otežava gašenje", naveo je Ćuk.
On je istakao da je nemoguće odmah ugasiti koji je u zatvorenom objektu u vidu garaže pod pločom, pa će intervencija vatrogasaca trajati i sutra, jer je balirano sijeno veoma zbijeno i ima ga mnogo.