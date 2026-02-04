logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Požar kod Trebinja još tinja, ali nema opasnosti od širenja

Požar kod Trebinja još tinja, ali nema opasnosti od širenja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Požar u hangaru za sijeno u trebinjskom selu Zupci još nije u potpunosti saniran, ali ne ugrožava okolinu, izjavio je večeras zamjenik komandira trebinjskih vatrogasaca Neđo Ćuk.

požar kod trebinja još nije ugašen Izvor: Srna

Ćuk je naveo da su izvukli neke bale sijena kroz manje otvore na garaži, ali da je pričinjena velika materijalna šteta i da je izgorjelo hiljade bala sijena.

On je rekao da će vatrogasci i večeras ostati da dežuraju, kao što su bili i tokom protekle noći, kada je izbio požar.

"Situacija je i dalje teška, ali ne prijeti ničemu. Vatrogasci zalivaju i natapaju bale sijena koje je sinoć zahvatio požar, a vjetar otežava gašenje", naveo je Ćuk.

On je istakao da je nemoguće odmah ugasiti koji je u zatvorenom objektu u vidu garaže pod pločom, pa će intervencija vatrogasaca trajati i sutra, jer je balirano sijeno veoma zbijeno i ima ga mnogo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Trebinje požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ