Požar kod Trebinja još tinja, ali nema opasnosti od širenja

Požar u hangaru za sijeno u trebinjskom selu Zupci još nije u potpunosti saniran, ali ne ugrožava okolinu, izjavio je večeras zamjenik komandira trebinjskih vatrogasaca Neđo Ćuk.

Izvor: Srna

Ćuk je naveo da su izvukli neke bale sijena kroz manje otvore na garaži, ali da je pričinjena velika materijalna šteta i da je izgorjelo hiljade bala sijena.

On je rekao da će vatrogasci i večeras ostati da dežuraju, kao što su bili i tokom protekle noći, kada je izbio požar.

"Situacija je i dalje teška, ali ne prijeti ničemu. Vatrogasci zalivaju i natapaju bale sijena koje je sinoć zahvatio požar, a vjetar otežava gašenje", naveo je Ćuk.

On je istakao da je nemoguće odmah ugasiti koji je u zatvorenom objektu u vidu garaže pod pločom, pa će intervencija vatrogasaca trajati i sutra, jer je balirano sijeno veoma zbijeno i ima ga mnogo.