logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon tragedije sa 17 žrtava: Bivši rukovodioci Doma penzionera u Tuzli na slobodi

Nakon tragedije sa 17 žrtava: Bivši rukovodioci Doma penzionera u Tuzli na slobodi

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Bivši direktor Doma penzionera u Tuzli Mirsad Bakalović i njegova saradnica Zinaida Razić-Halilović pušteni su danas iz pritvora, nakon odluke Kantonalnog suda u Tuzli.

Bivši rukovodioci Doma penzionera u Tuzli na slobodi Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Vrhovni sud Federacije BiH usvojio je žalbe odbrane i predmet vratio na ponovno odlučivanje, nakon čega je Kantonalni sud donio rješenje o ukidanju mjere pritvora za oboje osumnjičenih, prenose federalni mediji.

Bakalović i Razić-Halilović uhapšeni su 16. decembra nakon požara koji je izbio na jednom spratu Doma penzionera u Tuzli.

U toj tragediji život je izgubilo 17 štićenika ove ustanove, dok je više osoba povrijeđeno.

Osumnjičenima je pritvor bio određen u dva navrata, najprije u decembru, a potom i u januaru, u trajanju od po mjesec dana.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona Bakalovića i Razić-Halilović sumnjiči da su kao saučesnici počinili teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, u vezi s krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tuzla požar dom penzionera

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ