Nakon tragedije sa 17 žrtava: Bivši rukovodioci Doma penzionera u Tuzli na slobodi

Bivši direktor Doma penzionera u Tuzli Mirsad Bakalović i njegova saradnica Zinaida Razić-Halilović pušteni su danas iz pritvora, nakon odluke Kantonalnog suda u Tuzli.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Vrhovni sud Federacije BiH usvojio je žalbe odbrane i predmet vratio na ponovno odlučivanje, nakon čega je Kantonalni sud donio rješenje o ukidanju mjere pritvora za oboje osumnjičenih, prenose federalni mediji.

Bakalović i Razić-Halilović uhapšeni su 16. decembra nakon požara koji je izbio na jednom spratu Doma penzionera u Tuzli.

U toj tragediji život je izgubilo 17 štićenika ove ustanove, dok je više osoba povrijeđeno.

Osumnjičenima je pritvor bio određen u dva navrata, najprije u decembru, a potom i u januaru, u trajanju od po mjesec dana.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona Bakalovića i Razić-Halilović sumnjiči da su kao saučesnici počinili teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, u vezi s krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti.

(Srna)