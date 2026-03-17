SDS traži zamrzavanje akciza na naftu: Država mora vratiti građanima višak prikupljenog PDV-a

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša pozvao je sve delegate u Domu naroda PS BiH da rade u interesu naroda i da hitno zaštite standard građana od poskupljenja goriva i osnovnih životnih namirnica.

Izvor: SDS saopštenje

"Imamo najniže plate i penzije u Evropi i logično je da država zaštiti svoje građane od divljanja cijena goriva koje za sobom posljedično nosi inflatorni udar, zbog čega moramo hitno reagovati i obuzdati rast cijena goriva. Samo u prva dva mjeseca ove godine, od PDV-a je ubrano 84 miliona više u odnosu na prva dva mjeseca prošle godine. To je novac građana i odgovorna država će se odreći dijela novca od akciza kako bi narod bio zaštićen od siromaštva", poručio je Blanuša i dodao:

"Ne mogu kupovine zgrada, automobila i namješteni tenderi biti prioritet u odnosu na narod. Nije važniji luksuz vlasti od toga da li će roditelji moći platiti vrtić djeci ili im dati za užinu, ili da li će penzioneri imati dovoljno za hljeb i mlijeko nakon što kupe lijekove".

Predsjednik SDS-a naglašava da je jako važno pravovremeno privremeno zamrzavanje akciza na naftu i naftne derivate, jer su poljoprivrednici u agoniji zbog enormnog poskupljenja goriva sjetvenog materijala.

"Ako sada ne reagujemo, kasno je da se u septembru pitamo gdje nam je bila pamet, jer tada će luksuz biti i povrće. Institucije moraju biti servis građana i pravednije raspoređivati novac", poručio je Blanuša.

