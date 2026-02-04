Borba sa vatrom kod Trebinja: Trideset ljudi gasi požar u hangaru za sijeno

U selu Zupci, kod Trebinja vatrogasci i jutros gase požar koji je izbio u hangaru za sijeno, izjavio je Srni komandir trebinjskih vatrogasaca Neđo Ćuk.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

U požaru koji je sinoć buknuo nema povrijeđenih, ali još nije ugašen. Na terenu je od jutros 30 ljudi, vatrogasaca, pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, policije i mještana", naveo je Ćuk.

On je dodao da je borba sa vatrenom stihijom trajala tokom cijele noći, a da problem predstavlja jak vjetar.

"To nije lako ugasiti, dim je ogromni, vjetar je jak", istakao je Ćuk.

Prema njegovim riječima, požar je planuo u jednoj garaži koja je pod pločom i u kojoj ima dosta bala sijena.

"Sve se radi da se sačuva imovina i da se požar ugasi, iako je sijeno izgorjelo", rekao je Ćuk.

U trebinjskoj Policijskoj upravi Srni je rečeno da se radi o hangaru sa sijenom koji je zahvatio požar, te da je policija na terenu i da se vrši uviđaj.