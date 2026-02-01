Porastao broj žrtava požara u Kran-Montani: Muškarac podlegao povredama

Među 41 žrtvom požara u klubu u Švajcarskoj 23 su Švajcarci, a 18 su strani državljani, uključujući osmoro Francuza, šest Italijana, jednu Belgijanku, jednu Portugalku, jednog Rumuna i jednog Turčina.

Izvor: MAXIME SCHMID/AFP/Profimedia

Broj žrtava požara koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru "Konstelasion" u mjestu Kran-Montana porastao je na 41, nakon što je 18-godišnji Švajcarac, liječen u bolnici u Cirihu, podlegao povredama zadobijenim u baru tokom proslave Nove godine, saopštilo je tužilaštvo švajcarskog kantona Vale.

Više desetina povrijeđenih, od kojih su mnogi sa teškim povredama, i dalje je hospitalizovano u Švajcarskoj, ali i u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Belgiji, piše "Figaro".

Među 41 žrtvom, starosti od 14 do 39 godina, 23 su Švajcarci, a 18 su strani državljani, uključujući osmoro Francuza, šest Italijana, jednu Belgijanku, jednu Portugalku, jednog Rumuna i jednog Turčina, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

U galeriji pogledajte fotografije požara u klubu u Švajcarskoj:

Među 115 povrijeđenih nalazi se 67 Švajcaraca, 21 Francuz, 10 Italijana i četiri državljana Srbije.

Prema prvim nalazima istrage, požar su izazvale varnice takozvanog vatrometa koje su došle u kontakt sa pjenom postavljenom na plafonu podruma objekta.

Istraga se bavi i pitanjem vrste korišćene pjene, prisustva i dostupnosti protivpožarnih aparata, kao i usklađenošću izlaznih puteva sa propisima.

Francuski bračni par Moreti, vlasnici bara, pod istragom su zbog "ubistva iz nehata, nanošenja tjelesnih povreda iz nehata i izazivanja požara iz nehata".

U posljednjih nekoliko dana, u fokusu istrage su i dva zvaničnika bezbjednosti opštine Kran-Montana, koji su priznali da nisu sproveli godišnje kontrole bezbjednosti i protivpožarne zaštite od 2019. godine, iako su obavezni da to urade.

(Euronews/MONDO)