Protiv menadžera bara u kojem je u požaru stradalo 47 ljudi, a još 119 je povrijeđeno, pokrenuta je istraga, saopštili su švajcarski tužioci.

Izvor: X/SuisseAlert

Par iz Francuske koji su mediji identifikovali kao Žaka i Džesiku Moreti - sumnjiči se za ubistvo iz nehata, nanošenje tjelesnih povreda iz nehata i izazivanje požara iz nehata, navelo je Tužilaštvo kantona Vale.

Osam švajcarskih državljana među stradalima prvi su identifikovani u subotu.

Preliminarna istraga pokazala je da je vjerovatan uzrok požara u baru Le Constellation u Krans-Montani bio nošenje prskalica na bocama suviše blizu plafona.

Vidi opis Oglasilo se švajcarsko tužilaštvo: Sumnja se na niz propusta koji su doveli do požara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

U saopštenju, Beatris Pijudo, glavna tužiteljka u kantonu Vale, navela je da policija ispituje da li je akustična pjena u objektu bila ‘uzrok problema’, kao i da li je bila u skladu sa važećim propisima.

Među poginulima i nestalima je veliki broj tinejdžera. Le Constellation je bio lokal poznat po tome što je popularan među mlađom publikom u ovom skijalištu, gdje je zakonska starosna granica za konzumiranje alkohola 16 godina.

Tinejdžer, golfer iz Italije, bio je prva osoba čija je smrt objavljena, iako švajcarske i italijanske vlasti do sada nisu zvanično potvrdile njegov identitet.

Švajcarske vlasti nisu objavile imena osam osoba čija je identifikacija završena u subotu - svi su bili starosti od 16 do 24 godine.

Ispred policijskih barijera ispred bara nagomilani su buketi cvijeća, plišane igračke i poruke ljubavi i nade.

U subotu su porodice upućivane u konferencijski centar u blizini Kransa.

Tamo su se sa njima sastali pripadnici italijanske Civilne zaštite, zajedno sa ambasadorom Italije u Švajcarskoj, Đan Lorenco Kornadom. Ambasador Kornado izjavio je da bi proces identifikacije trebalo da bude završen do nedjelje popodne.

Kako je dodao, usporeniji tok postupka identifikacije posljedica je teških opekotina koje su mnoge žrtve pretrpile.

(BBC/Mondo)