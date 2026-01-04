Nestali Stefan Ivanović (31) pronađen mrtav: Obistinile se crne slutnje nakon požara u Švajcarskoj

Stefan Ivanović (31) koji je nestao nakon požara u noćnom klubu u švajcarskom skijalištu Kran-Montana pronađen je mrtav.

Stefan Ivanović (31), Srbin koji je nestao nakon požara u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, pronađen je mrtav, potvrdila je njegova rođaka za Kurir.

Stefanova porodica prethodno je poslala DNK uzorak. Stefanova rođaka je ranije istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće.

"Broj nestalih lica iz minuta u minut raste. Porodice i danas prijavljuju nestanak članova u novogodišnjoj noći, za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgorio. Nažalost, sigurna sam da je broj žrtava mnogo veći nego što se spekuliše", otkrila je ona.

