"Stanje je trenutno stabilno, rano je za prognoze": Vučić posjetio Dačića po povratku iz Kazahstana

Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Ivicu Dačića u Kliničkom centru Srbije, gdje je zbog upale pluća na mehaničkoj ventilaciji. Ljekari navode da je stanje stabilno, ali su prognoze još neizvjesne.

Izvor: Kurir

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić po povratku iz Kazahstana je posjetio potpredsjednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića u Kliničkom centru Srbije, gdje je Dačić hospitalizovan zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja i upale pluća.

"On je na mehaničkoj ventilaciji 48 sati. To je suviše rano za bilo kakve prognoze. Njegovo stanje je trenutno stabilno", rekao je lekar.

Dodao je da će imati neke informacije u narednih 48 sati.

Pogledajte 01:36 Aleksandar Vučić Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Podsjetimo, povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, ranije danas se oglasio ljekar zadužen za njegovo lečenje - pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.

On je u razgovoru za Kurir otkrio da su ljekari zbog stabilizacije stanja sada u mogućnosti da obave dodatne analize u cilju što bržeg oporavka lidera SPS-a.

"Njegovo stanje je nepromijenjeno, stabilno. Sada smo dobili priliku, zbog stabilizacije njegovog stanja, da sprovedemo još dopunskih dijagnostičkih testova. To je sve što u ovom momentu mogu da vam kažem", rekao je on.

Kako je istakao doktor, u vezi sa sljedećim obraćanjem javnost će biti blagovremeno obaviještena.

(Kurir/MONDO)