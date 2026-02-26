"Borba se nastavlja, rano je da prognoziramo": Oglasio se ljekar Ivice Dačića

Oglasio se doktor koji je zadužen za liječenje Ivice Dačića.
Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se lekar zadužen za njegovo liječenje - pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.
"I dalje je u teškom zdravstvenom stanju. Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspjeli smo da stabilizujemo njegovo stanje. Suviše je rano da prognoziram bilo šta. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila tokom jučerašnjeg obraćanja."
"Apelujem na sve medije da imaju razumjevanja za porodicu ministra i sve njegove prijatelje. Na nama je da uradimo posao", rekao je doktor Popević.
