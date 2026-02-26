logo
"Borba se nastavlja, rano je da prognoziramo": Oglasio se ljekar Ivice Dačića

"Borba se nastavlja, rano je da prognoziramo": Oglasio se ljekar Ivice Dačića

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Oglasio se doktor koji je zadužen za liječenje Ivice Dačića.

Ljekar Ivice Dačića o njegovom stanju Izvor: pink tv / screenshot

Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se lekar zadužen za njegovo liječenje - pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.

"I dalje je u teškom zdravstvenom stanju. Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspjeli smo da stabilizujemo njegovo stanje. Suviše je rano da prognoziram bilo šta. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila tokom jučerašnjeg obraćanja."

"Apelujem na sve medije da imaju razumjevanja za porodicu ministra i sve njegove prijatelje. Na nama je da uradimo posao", rekao je doktor Popević.

(Informer/MONDO)

