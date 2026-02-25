logo
Ivica Dačić hitno primljen u bolnicu: Srpski ministar u teškom zdravstvenom stanju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Predsjednik SPS i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić (60) hitno je smješten u bolnicu i priključen na aparate, javljaju srpski mediji.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik SPS Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije u teškom je zdravstvenom stanju, smješten je hitno u bolnicu i priključen je na aparate.

Ivica Dačić (60) više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti. Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko liječenje.

Kako se saznaje, Dačiću je konstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršava u posljednjih nekoliko sati.

(Informer/Mondo)

