Ivica Dačić hitno primljen u bolnicu: Srpski ministar u teškom zdravstvenom stanju

Predsjednik SPS i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić (60) hitno je smješten u bolnicu i priključen na aparate, javljaju srpski mediji.
Predsjednik SPS Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije u teškom je zdravstvenom stanju, smješten je hitno u bolnicu i priključen je na aparate.
Ivica Dačić (60) više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti. Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko liječenje.
Kako se saznaje, Dačiću je konstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršava u posljednjih nekoliko sati.
