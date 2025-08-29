logo
MUP Srbije: Ivica Dačić dobio kovertu sa mecima

Autor Nevena Davidović
Meci su uočeni prilikom bezbjednosne provjere pošiljke na rendgenskom uređaju, saopštio je MUP.

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 28. avgusta, prilikom redovnog razvrstavanja pošte u zgradi Vlade Srbije, uočena koverta naslovljena na potpredsjednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivicu Dačića u kojoj su pronađena tri metka.

Meci su uočeni prilikom bezbjednosne provere pošiljke na rendgenskom uređaju, saopštio je MUP.

Izvor: MUP Srbije

Utvrđeno je da je ta pošiljka predata 26. avgusta u poslovnici Pošte Srbije u Požarevcu.

Policija je identifikovala i pronašla lice koje je predalo pošiljku, a dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja je u toku.

Izvor: MUP Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da preduzima sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju zaštite bezbednosti građana i institucija Srbije.

