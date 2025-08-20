logo
"Nije bilo povrijeđenih, sve je proteklo mirno": Dačić o večerašnjim skupovima u 49 mjesta

Autor Marija Petrović
0

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su večerašnji skupovi građana koji se protive blokadama protekli potpuno mirno u 49 mjesta širom Srbije.

Dačić o skupovima građana koji se protive blokadama Izvor: pink tv / screenshot

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti povodom skupova na kojima prisustvuju građani koji se protive blokadama. Dačić je naglasio da su večeras u 49 mjesta održani mirni skupovi.

"Na skupovima je bilo prisutno oko 33.000 judi, najviše u Pančevu 4.650. Sve je proteklo mirno u cijeloj Srbiji, bez ijednog jedinog incidenta, nije bilo povrijeđenih građana, ni povrijeđenih policajaca. Želim da izrazim posebno zadovoljstvo što su održani tako masovni skupovi", rekao je Dačić i dodao:

"Iz Centra za društvenu stabilnost, koji je organizator, su nam najavili da će i u narednim danima, najvjerovatnije u subotu, biti još skupova, u još više mjesta. Dozvolite mi da izrazim želju da ovakvo obraćanje bude mnogo, mnogo češće nego neka u kojima saopštavamo vesti o incidentima, napadima na policiju, paljenjima drugih političkih stranaka, blokadama saobraćaja i svega drugog", naglasio je on.

(MONDO)

