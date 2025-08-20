Okupljanje građana koji se protive blokadama: Skupovi u 44 lokalne samouprave i šest gradova

Građani iz više gradova Srbije okupili su se u znak protivljenja blokadama koje sprovode studentski i građanski protesti, ističući "podršku miru, stabilnosti i normalizaciji života".

Izvor: RTS/ printscreen

Građani Srbije koji se protive blokadama okupili su se u Leskovcu, Zrenjaninu, Pančevu i drugim gradovima zbog, kako navode, protivljenja blokadama, a zagovaranja mira, solidarnosti i stabilnosti. Najavljena su okupljanja u 44 lokalne samouprave i šest gradova.

Građani Leskovca i žitelji Jablaničkog okruga koji se protive blokadama okupili su se na skupu "Leskovac protiv blokada" u centru grada. Poručuju da su za "mir, solidarnost i stabilnost".

Građani su se okupili i u centru Subotice, odazivajući se pozivu preko društvenih mreža gdje se kao cilj sastajanja postavlja "kraj blokada i povratak normalnom životu". Građani su se okupili i u u centru Zrenjanina, ispred sedišta Srpske napredne stranke.

Pristalice Srpske napredne stranke i građani Vranja okupili su se ispred prostorija stranke na kontraprotestu, kako su ga nazvali, izražavajući "nezadovoljstvo zbog blokada i blokadera", a potom su mirno prošetali ulicama grada. Skup je obezbjeđivala policija, incidenata nije bilo.

Građani se okupljaju i ispred zgrade Opštine u Pančevu. Na skup u Loznici stigli su i građani iz, kako se navode, Krupnja, Šapca, Vladimiraca, Koceljeve, Malog Zvornika, Ljubovije. U Vranju su se građani okupili ispred zgrade Skupštine opštine, a najavljena je šetnja centralnim ulicama.

Najavljena su okupljanja u 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini, kao i u šest gradova u centralnom dijelu Srbije - između ostalog, i u Požarevcu, Vranju, Boru, Šidu, Bujanovcu, Odžacima, Staroj Pazovi, Kovinu, Beočinu, Srbobranu, Žablju, Kikindi, Apatinu i Somboru.

(RTS/Mondo)