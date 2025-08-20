Srbija saznala sve učesnike na Evropskom prvenstvu: Napad na medalju i Olimpijske igre

Odbojkaši Srbije izborili su plasman na Evropsko prvenstvo i tamo će učestvovati ukupno 24 reprezentacije. Pobjednik će izboriti i plasman na Olimpijske igre.

Poznat je kompletan spisak učesnika na Evropskom prvenstvu u odbojci koje će se održati 2026. godine u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj. Evropska odbojkaška konfederacija (CEV) se oglasila i potvrdila da će učestvovati 24 reprezentacije.

Plasman na šampionat izborili su Italija, Bugarska, Rumunija i Finska, organizatori prvenstva, kao i Srbija, Poljska, Slovenija, Francuska, Holandija, Ukrajina, Njemačka i Portugalija na osnovu plasmana na EP 2023, zatim Danska, Belgija, Češka, Estonija, Švajcarska, Grčka, i Slovačka, pobjednici 7 kvalifikacionih grupa, kao i Letonija, Turska, Izrael, Švedska i Sjeverna Makedonija, 5 najboljih drugoplasiranih reprezentacija.

Rumunija i Finska će biti domaćini mečeva grupne faze, dok će se utakmice osmine finala i četvrtfinala igrati u Italiji i Bugarskoj, a polufinala i utakmice za medalje u Italiji. Takmičenje će se održati od 9. do 27. septembra 2026. godine, a prvak Evrope izboriće direktan plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine. Žrijeb za EP obaviće se 4. oktobra u Bariju.

