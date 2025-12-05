Revolucionarna promena u atletici: Navijači ne mogu da se dogovore da li je genijalna ili preglupa

Od naredne godine primijenjivaće se nova pravila na trkama na 400 metara u dvorani, zvanično je odlučeno.

Izvor: AGENCE KMSP / AFP / Profimedia

Svi sportovi se mijenjaju iz godine u godinu, prilagođavaju pravila da bi bili zanimljiviji i pravedniji, a sada je red došao i na atletiku. Svjetska atletika (tako se sada zove najvažnije tijelo u ovom sportu) donela je odluku kojom bi trebalo da bude riješen jedan od najvećih problema u dvoranskoj atletici.

Na finalnim trakma na 400 metara više se neće koristiti staze broj "1" i "2", potvrdilo je Svjetsko vijeće na sastanku u Monaku, oko čega su već podijeljena mišljenja.

Navijači ne mogu da se dogovore da li je ovo genijalna odluka ili potpuni promašaj - prije svega zbog alternative koja je uvedena umjesto dosadašnjeg pravila. Naime, ubuduće će ćemo gledati dva finala na 400 metara, sa po četvoro takmičara. Onda će tek nakon druge trke biti određen plasman na osnovu tri najbolja ukupna vremena iz obe trke.

Zašto se pravilo mijenja?

Razlog zbog kog se pravilo mijenja je što atletičari i atletičarke koji trče u prve dvije staze imaju "oštre krivine" i zbog toga nemaju ravnopravan položaj sa ostalim trkačima, pa je pretpostavka da će ovako - kada je finale iz dva puta - biti pravednije. Tu se opet postavlja pitanje da li će neki trčati brže zbog konkurencije i ritma trke, kako ih podijeliti u dvije grupe da to bude pravedno, da li oni koji trče u drugoj grupi imaju prednost jer znaju koje vrijeme im je potrebno za medalje...

Ovo pravilo odmah će biti primijenjeno već na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju (Poljska) koje se održava od 20. do 22 marta iduće godine, dok je odlučeno da jedino u štafetama 4x400 metara i dalje važi staro pravilo.