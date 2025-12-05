logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Revolucionarna promena u atletici: Navijači ne mogu da se dogovore da li je genijalna ili preglupa

Revolucionarna promena u atletici: Navijači ne mogu da se dogovore da li je genijalna ili preglupa

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Od naredne godine primijenjivaće se nova pravila na trkama na 400 metara u dvorani, zvanično je odlučeno.

trčanje atletika Izvor: AGENCE KMSP / AFP / Profimedia

Svi sportovi se mijenjaju iz godine u godinu, prilagođavaju pravila da bi bili zanimljiviji i pravedniji, a sada je red došao i na atletiku. Svjetska atletika (tako se sada zove najvažnije tijelo u ovom sportu) donela je odluku kojom bi trebalo da bude riješen jedan od najvećih problema u dvoranskoj atletici.

Na finalnim trakma na 400 metara više se neće koristiti staze broj "1" i "2", potvrdilo je Svjetsko vijeće na sastanku u Monaku, oko čega su već podijeljena mišljenja.

Navijači ne mogu da se dogovore da li je ovo genijalna odluka ili potpuni promašaj - prije svega zbog alternative koja je uvedena umjesto dosadašnjeg pravila. Naime, ubuduće će ćemo gledati dva finala na 400 metara, sa po četvoro takmičara. Onda će tek nakon druge trke biti određen plasman na osnovu tri najbolja ukupna vremena iz obe trke.

Zašto se pravilo mijenja?

Razlog zbog kog se pravilo mijenja je što atletičari i atletičarke koji trče u prve dvije staze imaju "oštre krivine" i zbog toga nemaju ravnopravan položaj sa ostalim trkačima, pa je pretpostavka da će ovako - kada je finale iz dva puta - biti pravednije. Tu se opet postavlja pitanje da li će neki trčati brže zbog konkurencije i ritma trke, kako ih podijeliti u dvije grupe da to bude pravedno, da li oni koji trče u drugoj grupi imaju prednost jer znaju koje vrijeme im je potrebno za medalje...

Ovo pravilo odmah će biti primijenjeno već na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju (Poljska) koje se održava od 20. do 22 marta iduće godine, dok je odlučeno da jedino u štafetama 4x400 metara i dalje važi staro pravilo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Atletika trčanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC