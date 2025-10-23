logo
Najljepša srpska atletičarka prešla iz Partizana u Zvezdu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ivana Ilić odlučila se za veliku promjenu u karijeri, pa će umjesto Partizanove nositi Zvezdinu opremu.

Atletičarka Ivana Ilić prešla iz Partizana u Crvenu zvezdu Izvor: MN Press/Instagram/ivanaailicc/printscreen

Senzacionalni transferi nisu uobičajeni u srpskoj atletici, ali kada najveći sprinterski talenat u istoriji mijenja sredinu, onda o tome mora da se priča. Ivana Ilić (23), najtalentovanija sprinterka u istoriji Srbije, riješila je da povuče potez kakav se ne viđa često i da nakon nastupa za Partizan pojača Crvenu zvezdu, najvećeg rivala.

Kako prenosi "Sportski žurnal", Ivana Ilić će u budućnosti trčati u opremi Crvene zvezde, nakon što je prve godine u seniorskoj konkurenciji provela kao članica atletskog kluba Partizan! Razlog za to je nedovoljan napredak tokom posljednjih nekoliko sezona, a kako je Ivani istekao staž u mlađim seniorima, bilo je vrijeme da napravi promjenu koja će joj drastično uticati na karijeru. Ivana Ilić se nada da će joj crveno-bijele boje pristajati bolje, pa da će u narednim sezonama ispuniti očekivanja koja se pred nju postavljaju već godinama.

Najtalentovanija srpska sprinterka pokazala je izuzetne sposobnosti 2021. godine godine, kada je na Evropskom prvenstvu osvojila srebrnu medalju u konkurenciji takmičarki do 20 godina. To je jedina sprinterska medalja za neku srpsku atletičarku, a nekoliko mjeseci kasnije na Svjetskom prvenstvu Ivana Ilić je u istom uzrastu bila petoplasirana na svijetu. Takođe, vlasnica je više nacionalnih i balkanskih titula.

Ivanin lični rekord na 60 metara je 7,35 i postavljen je 2024. godine, 100 metara je istrčala za 11,38 sekundi 2021. godine, a tokom ljeta 2023. godine dva puta je trčala 200 metara za oko 23,4 sekunde. Trenutno je državna rekorderka na 100 metara u kategoriji takmičarki do 20 godina, ali i dio državnog rekorda u 4x100 za seniorke.

Tagovi

Ivana Ilić Atletika AK Crvena zvezda AK Partizan

