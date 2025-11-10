"Ona je najveći prevarant u istoriji": Trebalo da bude najbolja ikad, ponižena je otišla u zatvor

Prije 25 godina vjerovalo se da će Merion Džouns biti najveća atletičarka u istoriji, a danas se o njoj priča zbog doping afere, zatvora, bankrota i bolesti koja je muči.

Nekadašnja američka atletičarka Merion Džouns izgubila je sve što je stvarala tokom života - od jedne od najboljih na svijetu stigla je do gubitka svih najvećih rezultata, prevara, sukoba sa zakonom i na kraju zatvora. Sve je krenulo nakon pozitivnih testova na doping, koji su utvrdili da je atletičarka iz Los Anđelesa jedna od najvećih prevarantkinja svjetskog sporta.

Danas Merion Džouns ima veoma ozbiljne zdravstvene probleme, zbog kojih joj je jako teško u svakodnevnom životu. Svojevremeno jednoj od najbržih žena na planeti je 2020. godine dijagnostikovana autoimuna bolest, protiv koje se Amerikanka svakodnevno bori. Između ostalog, američka atletičarka ima problem da siđe niz stepenice, što je i pokazala svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Nakon velike karijere koja je uništena dopingom, bankrotom i zatvorom, najveći problem u životu legendarne Merion Džouns je bolest koja napada nervni sistem, a zbog koje joj je danas potrebno mnogo snage za uobičajene stvari. U skladu sa tim, Amerikanka se požalila pratiocima kako joj je ponekad potrebna podrška čak i dok silazi stepenicama, jer su joj i kolena u veoma lošem stanju.

Najveći rezultati koje je postigla u karijeri sklonjeni su jednim potezom gumice, nakon što je Merion 2007. godine priznala da je dopingovanjem popravljala svoje predispozicije. Na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine Merion Džouns je osvojila zlatne medalje na 100 i 200 metara, kao i u štafeti 4x400, dok je u disciplinama skok udalj i 4x100 metara stigla do bronzanih odličja.

Godinu dana kasnije, kao jedna od najvećih zveijzda Svjetskog prvenstva u Edmontonu Merion Džouns je osvojila srebro na 100 metara, zlato na 200 metara i zlato u štafeti 4x100. Ta medalja oduzeta je Džouns još 2004. godine kada je zbog dopinga pala njena koleginica Keli Vajt, dok su ostali uspjesi poništeni 2007. godine - kada je otkrivena doping afera Merion Džouns.

Čak pet medalja sa Olimpijskih igara i tri medalje sa Svjetskih prvenstava koje je osvojila kada je smatrana najboljom atletičarkom na svetu, Merion Džouns je izgubila zbog dopinga. Slavna altetičarka priznala je krivicu u oktobru 2007. godine, a priznala je i da je lagala pod zakletvom u toku istrage.

Uz to, Merion Džouns je izgubila i sav novac koji je zaradila tokom karijere. Samo sedam godina nakon Olimpijskih igara u Sidneju ona je proglasila bankrot, a i u prethodnim godinama imala je ozbiljne finansijske probleme i velike dugove. Američki mediji pisali su 2006. godine da je banka zaplenila njenu 2,5 miliona dolara vrijednu kuću u Severnoj Karolini. Nije joj pomoglo ni što je svojevremeno bila među najbolje plaćenim sportistkinjama sveta.

Kakvu je karijeru imala Merion Džouns?

"Merion Džouns će ostati zapamćena kao najveći prevarant u istoriji atletike", rekao je predsjednik IAAF, senegalski biznismen Lamin Dijak, koji će kasnije i sam završiti u zatvoru - ali iz potpuno drugih razloga. Ipak, ostaće jasno da je Merion bacila mrlju na jednu od najvećih karijera u istoriji atletike, odnosno da je dopingom sprečila sebe da postane sportska legenda.

Zvanično, izbrisani su svi rezultati Merion Džouns od 2000. godine, što znači da su u njenom vlasništvu ostale medalje sa Svjetskih prvenstava u Atini 1997. i Sevilji 1999. godine. Na takmičenju u Grčkoj Džouns je osvojila zlatne medalje u disciplinama 100 i 4x100, dok je u Španiji bila zlatna na 100 metara i bronzana u skoku udalj.

Nakon što je na Svjetskom prvenstvu 2001. godine prekinut niz od šest godina njene nepobjedivosti na 100 metara, karijera Merion Džouns krenula je nizbrdo. Na Olimpijskim igrama u Atini 2004. godine završila je kao peta u skoku udalj, dok je američka štafeta 4x100 zbog greške bila posljednja u finalu. Merion je tada istakla da je cilj da osvoji zlato na Olimpijskim igrama 2008. godine u Pekingu, ali je prije tog takmičenja otkriveno sve o njenom dopingu.

Medalja bi bilo i daleko više, da je Džouns od početka bila posvećena atletici. Još kao djevojčica primijetila je da pored izuzetne brzine ima izražen talenat za košarku, što joj je i bila glavna preokupacija tokom koledža - čak je i neke veoma dobre ponude da bude dio reprezentacije u sprintu odbijala kako bi se posvetila timskom sportu u kojem je bila veoma dobra.

Kao košarkašica Merion Džouns je osvojila NCAA titulu sa koledžom Sjeverna Karolina, a nakon što je uništila svoju atletsku karijeru oprobala se i u WNBA. Na draftu 2003. godine Džouns je izabrana u trećoj rundi, a Finiks ju je pokupio sa 33. pozicije. Nekoliko godina kasnije trenirala je sa ekipom iz San Antonija, a zatim potpisala ugovor sa ekipom Tulse i u njoj provela dvije sezone. Odigrala je ukupno 47 mečeva, uz prosjek od 2,6 poena i 1,3 skoka.

Ko je dopingovao Merion Džouns?

Dok je pohađala koledž Sjeverna Karolina, Merion Džouns je upoznala trenera Si Džej Hantera, atletičara koji je dao otkaz na svom radnom mjestu kako ne bi narušio kršio univerzitetska pravila. U tom trenutku je Hanter radio kao trener na koledžu, ali je u zamahu bila i njegova karijera u bacanju kugle, pa je zajedno sa Džouns trenirao i sanjao velike uspjehe.

Si Džej Hanter i Merion Džouns vjenčali su se 1998. godine, a to se praktično dogodilo u sklopu priprema za Olimpijske igre u Sidneju. Atletičarka je u glavi već imala cilj - da u Australiji osvoji pet zlatnih medalja, u svim disciplinama u kojima nastupi. Sa druge strane, Si Džej Hanter je maštao da ostvari rezultat karijere i nadmaši sedmo mjesto iz 1996. godine.

Hanter se povukao sa takmičenja u bacanju kugle na Olimpijskim igrama 2000. godine, ali je zadržao akreditaciju kako bi kao trener prisustvovao takmičenjima svoje supruge Merion Džouns. Samo nekoliko sati nakon što je Merion Džouns osvojila prvu od projektovanih pet zlatnih medalja, Međunarodni olimpijski komitet saopštio je nevjerovatne vijesti - Hanter je pao na četiri predolimpijska testa na droge, svaki put je bio pozitivan na zabranjeni anabolički steroid nandrolon.

Olimpijske igre su odmah oduzele akreditaciju američkom atletičaru, a na konferenciji za medije on se rasplakao - tvrdio je da nikada nije koristio doping i da ne znam ništa o načinu na koji je nedozvoljena supstanca stigla u uzorak. Merion Džouns je nekoliko godina kasnije, prije nego što je i sama priznala doping, u svojoj autobiografiji istakla da je incident na Olimpijskim igrama doveo do razvoda braka 2002. godine. "Uništen je moj imidž sportistkinje koja ne koristi doping", napisala je Merion Džouns, nesvjesna da će se situacija drastično promeniti narednih godina.

Dok je u SAD trajala istraga o "slučaju BALCO", tada već bivši suprug slavne atletičarke riješio je da progovori. Nakon što je Viktor Konte, osnivač kompanije BALCO, ispričao kako je od njega lično Merion Džouns dobila četiri vrste nedozvoljenih sredstava, Si Džej Hanter je posvjedočio o dopingu bivše supruge. Američki atletičar je rekao da je vidio kako Merion Džouns sebi daje injekcije u stomak, odnosno ubrizgava steroide u tijelo.

Navodno, Merion je doping testove padala još na koledžu, ali i u kasnoj fazi karijere, čak i 2006. godine kada više nije bila na vrhu. Zanimljivo, pored njenog prvog supruga Si Džej Hantera, zbog dopinga je suspendovan i Tim Montgomeri, sa kojim je nekoliko godina ranije dobila dijete. Njemu su poništeni svi rezultati od 2001. godine, pa do kraja karijere. Kada je "pao" prilikom testiranja za Olimpijske igre 2004. godine zbog nedozvoljenih sredstava koje je koristio, Montgomeri je ponovo pokrenuo glasine oko dopinga njegove bivše partnerke - jedne od četiri žena sa kojima ima djecu.

Zašto je Merion Džouns bila u zatvoru?

Atletičarka koja je trebalo da bude jedna od najvećih sportskih legendi završila je na dnu - pored toga što je priznala da se dopingovala i da je lagala na sudu, otkriveno je da se Merion Džouns bavila i prevarom! Kao dio piramidalne šeme kroz koju se prao novac, Džouns je sarađivala sa svojim bivšim partnerom Timom Montgomerijem, sportskim agentom Čarlsom Velsom i atletskim trenerom Stivom Ridikom.

Okružni sudija Kenet Karas dobio je informaciju da bi svaka kazna između uslovne kazne i šest mjeseci zatvora bila pravedna, a Karas je odgovorio tražeći savjet o tome da li može da izrekne preko šestomjesečne kazne. U međuvremenu, advokati Džouns tražili su da se njena kazna ograniči na uslovnu kaznu i društveno koristan rad, djelimično tvrdeći da je dovoljno kažnjena javnim izvinjenjem, povlačenjem iz atletike i odricanjem od svojih pet olimpijskih medalja.

Dana 11. januara 2008. godine, Karas je osudio Džouns na šest mjeseci zatvora zbog njenog učešća u slučaju prevare sa čekovima i upotrebe droga za poboljšanje performansi - iako je maksimalna kazna za ovo djelo bila čak pet godina iza rešetaka. Džouns je dobila naređenje da se preda 15. marta 2008. godine. Javila se četiri dana ranije, 11. marta, u Federalni medicinski centar, zatvor Karsvel u Fort Vortu i dodijeljen joj je registarski broj Federalnog biroa za zatvore 84868–054. Puštena je iz zatvora 5. septembra 2008. godine.

