Mondo napada jedini rekord koji nije oborio: Šveđanin sprema istorijski skok!

Armand Mondo Duplantis najavio je da će pokušati da obori evropski rekod u skoku motkom.

Izvor: MN PRESS

Armand Mondo Duplantis (25) ili "leteći Šveđanin" riješio je da i dalje pomjera granice u atletici. Osim što na gotovo svakom takmičenju pomjera rekorde za po nekoliko centimetara i dalje ostaje rekord koji nije oborio. Sada je odlučio da ispiše i tu stranicu istorije, pošto je najavio da će na Evropskom prvenstvu dati sve od sebe da zablista.

U razgovoru za "European athletics" otkrio je da je predstojeće Evropsko prvenstvo idealna prilika.

"Pretpostavljam da nisam oborio svjetski rekord na Evropskom prvenstvu? Dakle, da, to je nešto što moram da uradim", započeo je Šveđanin.

"Bilo bi sjajno kada bih to mogao da uradim u Birmingemu. Samo treba da se učvrstim, mogu to da ostvarim. Pretpostavljam da manje priče, a više rada? Samo je na meni da se pobrinem da sam u pravoj formi i da budem spreman kada za to dođe vrijeme, ali uzbuđen sam zbog Birmingema."

Duplantis je oborio svjetski rekord na Olimpijskim igrama i na Svjetskom prvenstvu u atletici u posljednje dve sezone. Od 2020, on je postavio svjetski rekord čak 14 puta, uključujući četiri puta prošle godine, a rekord na impresivnih 6,30 metara u Tokiju oborio je u septembru, kada je osvojio svoju treću svjetsku titulu.

Iako još nije oborio svjetski rekord na Evropskom prvenstvu u atletici, postavio je rekord za mlađe od 20 godina kada je u Berlinu 2018. godine osvojio svoju prvu veliku titulu preskočivši 6,05 metara - prvi put ikada da je prešao granicu od šest metara. U intervjuu se osvrnuo i na izuzetno uspješnu godinu, tokom koje je osvojio treće zlato na Svjetskom prvenstvu u dvorani, peti put trijumfovao na finalu Dijamantske lige i po treći put dobio priznanje Evropskog sportiste godine na dodjeli nagrada "Zlatna staza".

"Prilično je teško da sve shvatim i da razumijem sve što se dešavalo i sve što sam uspio da postignem.Rekao bih da mi mogućnost da pobedim i budem nagrađen tako nevjerovatnim nagradama, poput ove ovdje, pomaže da sve shvatim i zaista cijenim ono što sam uradio."

Evropsko prvenstvo u atletici 2026. u Birmingemu na programu je od 10. do 16. avgusta, biće to prvi put da se prvenstvo održava u Velikoj Britaniji.

