Mondo Duplantis postavio novi svjetski rekord: Prije mjesec dana napravio čudo, opet sam sebe nadmašio

Šveđanin Armand Duplantis nastavlja da pomjera granice.

Izvor: MN PRESS

Švedski atletičar Armand Duplantis nastavlja da pomjera granice. On je slavio na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, popravivši sopstveni rezultat. Preskočio je nevjerovatnih 6.30 metara i tako postavio novi svjetski rekord. To je 14. put u karijeri da je oborio svjetski rekord, a samo ove sezone je to učinio četiri puta.

Drugo mjesto je osvojio Grk Emanuil Karalis (6.00), a trećeplasiran Australijanac Kurtis Maršal (5.95). Popularni Mondo je već imao zlato "u džepu" kada je preskočio visinu od 6.15, ali nije se tu zaustavio. Iz trećeg pokušaja je ostvario nebeski skok i dodatno potvrdio titulu najboljeg svih vremena u disciplini skok s motkom.

Nevjerovatni Šveđanin sa 25 godina ima osvojena tri svjetska i tri evropska zlata, dok je i dvostruki olimpijski šampion.

Prije mjesec dana preskočio 6,29

U avgustu je Duplantis preskočio je 6,29 metara na memorijalnom turniru u Budimpešti. Samo mjesec dana kasnije dodatno je pomjerio ljestvicu, što je učinio četiri puta ove godine. Prvi svjetski rekord je oborio 2017. godine kada je počela njegova dominacija u ovoj disciplini. U Japanu mu je to pošlo za rukom 14. put.