logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mondo Duplantis postavio novi svjetski rekord: Prije mjesec dana napravio čudo, opet sam sebe nadmašio

Mondo Duplantis postavio novi svjetski rekord: Prije mjesec dana napravio čudo, opet sam sebe nadmašio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Šveđanin Armand Duplantis nastavlja da pomjera granice.

Armand Duplantis opet oborio svjetski rekord Izvor: MN PRESS

Švedski atletičar Armand Duplantis nastavlja da pomjera granice. On je slavio na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, popravivši sopstveni rezultat. Preskočio je nevjerovatnih 6.30 metara i tako postavio novi svjetski rekord. To je 14. put u karijeri da je oborio svjetski rekord, a samo ove sezone je to učinio četiri puta.

Drugo mjesto je osvojio Grk Emanuil Karalis (6.00), a trećeplasiran Australijanac Kurtis Maršal (5.95). Popularni Mondo je već imao zlato "u džepu" kada je preskočio visinu od 6.15, ali nije se tu zaustavio. Iz trećeg pokušaja je ostvario nebeski skok i dodatno potvrdio titulu najboljeg svih vremena u disciplini skok s motkom.

Nevjerovatni Šveđanin sa 25 godina ima osvojena tri svjetska i tri evropska zlata, dok je i dvostruki olimpijski šampion. 

Prije mjesec dana preskočio 6,29

U avgustu je Duplantis preskočio je 6,29 metara na memorijalnom turniru u Budimpešti. Samo mjesec dana kasnije dodatno je pomjerio ljestvicu, što je učinio četiri puta ove godine. Prvi svjetski rekord je oborio 2017. godine kada je počela njegova dominacija u ovoj disciplini. U Japanu mu je to pošlo za rukom 14. put.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Armand Duplantis Atletika svjetski rekord

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC