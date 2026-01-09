logo
"Nemamo o čemu da pričamo": Saša Obradović bijesan napustio teren u Kaunasu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović je bijesan napustio teren u Kaunasu poslije poraza crveno-bijelih 99:67.

Saša Obradović bijesan poslije meča Žalgiris Crvena zvezda Izvor: Arena sport

Košarkaši Crvene zvezde ubjedljivo su poraženi od strane Žalgirisa u gostima (99:767), a Saša Obradović je još tokom meča bio jako ljut na svoje igrače zbog pristupa i igre koju je vidio. Nakon teškog poraza nije imao mnogo toga da kaže.

Litvanska novinarka je upitala trenera Crvene zvezde šta je razlog za poraz koji je drugi težak poraz crveno-bijelih zaredom. 

"Nema razloga. Samo smo igrali loše i to je to. Nemamo o čemu da pričamo. Ništa, izvini", rekao je Saša Obradović i napustio miks-zonu. Pogledajte kako je to izgledalo: 

Pogledajte

00:17
Saša Obradović ljut daje izjavu
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Ovaj poraz rezultatom 99:67 dolazi poslije teškog poraza u Beogradu u kome je Valensija uspjela da ubaci preko 100 poena i sada je tim crveno-bijelih nastavio da tone na tabeli elitnog takmičenja.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka KK Žalgiris Evroliga treneri Saša Obradović

