"To je dobro pitanje, baš to moramo da saznamo": Litvanac pogodio zašto se Zvezda obrukala u Kaunasu

Saša Obradović je bio jako ljut na svoje košarkaše nakon utakmice u Kaunasu i teškog poraza.

Izvor: Printscreen/YouTube/Zalgiris Kaunas higlights

Crvena zvezda je doživjela jedan od najtežih poraza ove sezone. Žalgiris je pobijedio 99:67 na svom terenu, a Saša Obradović je bio jako ljut nakon meča. Prvo je pred kamerama jasno rekao da nema o čemu da se priča kada je igra njegovog tima u pitanju, a zatim se pojavio na konferenciji za medije. Nije ni tu bio ništa bolje raspoložen...

"Čestitam Žalgirisu, zaslužili su da pobijede. Igrali smo jako loš meč, u svakom smislu košarkaške igre nismo igrali sa srcem i fokusom. Zato je Žalgiris pobijedio u ovoj utakmici", rekao je Saša Obradović poslije utakmice.

Litvanski novinar ga je pitao šta je razlika u odbrani oba tima, šta se to desilo pa smo vidjeli baš ovoliki minus crveno-bijelih. Upravo je tu vidio problem i Saša Obradović.

"Glavni razlog? To je dobro pitanje, to moramo da saznamo. Moramo da igramo na ivici faula, jedva smo sada ušli u bonus. Moramo da igramo sa faulovima da bismo nekoga zaustavili.Moramo da igramo sa tijelima. Ko god nađe izgovor, to nije prihvatljivo. Moramo da igramo fizički jako, kao što inače radimo", istakao je on.

Pitao ga je i za povratak Džoela Bolomboja i Hasijela Rivera:

"Pratimo ih, još nemaju dozvolu", kratko je rekao Saša.

Nakon toga je za "Arenu sport" još jednom vrlo kratko prokomentarisao jako loše izdanje svojih pulena:

"Ne treba se na ovom rezultatu buniti oko suđenja. Igrali smo jako lošu utakmicu bez agresivnosti i ovo je normalna posljedica naše loše igre", završio je Obradović u Kaunasu.

Pogledajte 00:17 Saša Obradović ljut daje izjavu Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

