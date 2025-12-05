Katastrofa za Veljka Milosavljevića: Teška povreda pred najluđi deo sezone u Engleskoj

Šteta za mladog srpskog štopera Veljka Milosavljevića koji će prinudno morati na pauzu.
Talentovani srpski fudbaler Veljko Milosavljević će zbog povrede biti van terena oko dva mjeseca, saznaje "Mozzart Sport". On je povrijedio meniskus koljena i to uglavnom znači duže odsustvo sa terena, tako da ga u narednom periodu nećemo vidjeti u ekipi Bornmuta.
Sigurno je da bi Milosavljević dobio šansu u "najluđem dijelu sezone" u Premijer ligi zbog velikog broja mečeva (mada ih je manje ovog puta za "Boksing dej" zbog kalendara), ali najvažnije je da se oporavi i bude spreman za drugi dio sezone.Izvor: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia
Milosavljević (18) se inače povrijedio na utakmici protiv Evertona prije tri dana. Iako je odigrao 90 minuta, Milosavljević je tek kasnije - vjerovatno kada je splasnuo adrenalin - osjetio da ima problem sa koljenom i tada je poslije analiza utvrđeno da se radi o povredi meniskusa koja nikako nije naivna.
Inače je Milosavljević odigrao do sada pet utakmica za Bornmut u Premijer ligi, nakon što je došao iz Crvene zvezde za oko 15 miliona evra.
U međuvremenu je stigao da debituje i za reprezentaciju Srbije, dok smo vidjeli da ga trener Andoni Iraola izuzetno cijeni i da ga nije slučajno doveo u redove kluba sa juga Engleske. Milosavljević je i ranije nego što se očekivalo postao prvotimac, a čini se da se vrlo brzo prilagodio na tamošnji fudbal.