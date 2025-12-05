Katastrofa za Veljka Milosavljevića: Teška povreda pred najluđi deo sezone u Engleskoj

Šteta za mladog srpskog štopera Veljka Milosavljevića koji će prinudno morati na pauzu.

Izvor: Focus Images / ddp USA / Profimedia

Talentovani srpski fudbaler Veljko Milosavljević će zbog povrede biti van terena oko dva mjeseca, saznaje "Mozzart Sport". On je povrijedio meniskus koljena i to uglavnom znači duže odsustvo sa terena, tako da ga u narednom periodu nećemo vidjeti u ekipi Bornmuta.

Sigurno je da bi Milosavljević dobio šansu u "najluđem dijelu sezone" u Premijer ligi zbog velikog broja mečeva (mada ih je manje ovog puta za "Boksing dej" zbog kalendara), ali najvažnije je da se oporavi i bude spreman za drugi dio sezone.

Izvor: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Milosavljević (18) se inače povrijedio na utakmici protiv Evertona prije tri dana. Iako je odigrao 90 minuta, Milosavljević je tek kasnije - vjerovatno kada je splasnuo adrenalin - osjetio da ima problem sa koljenom i tada je poslije analiza utvrđeno da se radi o povredi meniskusa koja nikako nije naivna.

Inače je Milosavljević odigrao do sada pet utakmica za Bornmut u Premijer ligi, nakon što je došao iz Crvene zvezde za oko 15 miliona evra.

U međuvremenu je stigao da debituje i za reprezentaciju Srbije, dok smo vidjeli da ga trener Andoni Iraola izuzetno cijeni i da ga nije slučajno doveo u redove kluba sa juga Engleske. Milosavljević je i ranije nego što se očekivalo postao prvotimac, a čini se da se vrlo brzo prilagodio na tamošnji fudbal.