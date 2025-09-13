Navijači gledaju Milosavljevića i ne vjeruju šta vide: Ima 18 godina i cijela Engleska priča o njemu

Veljko Milosavljević oduševio navijače Bornmuta i ljude koji prate Premijer ligu jer je debitovao na spektakularan način.

Crvena zvezda prodala je Veljka Milosavljevića u rekordnom transferu za srpski fudbal, a učesnik Premijer lige platio je 15.000.000 evra za usluge momka koji je po svemu sudeći budućnost svjetskog fudbala. Nakon što je u dresu Zvezde stekao prvo seniorsko iskustvo, španski trener Andoni Iraola odlučio je da ga poslije samo nekoliko dana u klubu "gurne u vatru" na meču Premijer lige.

Ispostavilo se da je to najbolji potez koji je mogao da napravi, jer je Milosavljević zablistao. Oduševio je navijače Bornmuta, koji su veoma brzo zaboravili na Dina Hujsena i Iliju Zabarnog - štopere iz prošle sezone koju su prodati za više od 120 miliona evra ovog ljeta. Po njihovom mišljenju, Veljko može da ih nadmaši i bude još bolji igrač, a jedan od navijača na forumu smatra da će bogati klubovi već u januaru htjeti da kupe srpskog štopera!

"Izgleda da je skauting tim Bornmuta ponovo uspio... Din Hujsen je otišao tokom ljeta, a 'trešnjice' dovedu Srbina koji je upravo napunio 18 godina... Veljko Milosavljević osvaja nagradu za igrača utakmice na svom debiju u Premijer ligi samo dvije nedjelje nakon potpisivanja ugovora. Mislim da je jedan od najvećih komplimenata koji možete dati defanzivcu kada se pridruži timu to da niste primijetili promjenu u postavi. Milosavljević se prilagodio kao riba u vodi kada je u pitanju Iraolin stil igre. Bolje poređenje za njegov stil igre je vjerovatno sa Ilijom Zabarnijem. Snažan, dominantan i sa dobrim okom za pas. Tih 13.000.000 funti bi moglo ispasti kao veoma povoljna kupovina. Naravno, možda neće zadržati svoje mjesto u startnoj postavi kada se Diakite vrati, ali je odlično obavio posao kada je u pitanju zadavanje glavobolje trenerskom štabu pri odabiru tima", napisao je na svom profilu novinar Robert Santona koji je specijalizovan za praćenje Bornmuta.

Koliko je dobar Milosavljević bio na debiju u Premijer ligi pokazuje i nagrada koju je osvojio. Pored ustaljene nagrade za igrača utakmice koja se dodjeljuje u Premijer ligi, Bornut "prodaje" i jednu manje važnu nagradu - sponzori imaju priliku da za simboličnu svotu novca otkupe trofej koji će kasnije uručiti fudbaleru za kojeg oni smatraju da je bio najbolji u domaćem timu na "Vitaliti" stadionu. Ovog puta je kompanija koja je dodjeljivala nagradu odlučila da je to Veljko Milosavljević, što je i saopšteno sa razglasa u finišu meča. Sa tim su se usaglasili i navijači, reklo bi se po reakciji na tribinama.

"Odlična prva polovina meča za Milosavljevića u dresu Bornmuta, imao je nekoliko dobrih duela i čišćenja. Ostao je smiren u situacijama kada je posjedovao loptu, što je cjelokupnu sliku učinilo još boljom. Lopte između linija bile su odlične, što bi trebalo da nastavi da radi s obzirom na to da igra uz fizički snažne igrače u napadu (Semenjo, Evanilson). Na samom početku je bio vidljivo pod pritiskom, što se moglo primijetiti samo po brzini klimanja glavom i promjeni stava. Ali nakon nekoliko poteza, povratio je samopouzdanje, što je odlično. Veoma je obećavajuće vidjeti kako Semenjo cilja Velju dugim bacanjima, što sugeriše da je veoma uključen u treninge Bornmuta. Pozicioniranje me još uvijek malo brine, jer ponekad ostavlja prostor ispred svojih kolega u odbrani, ali to će doći s vremenom. Iraola mnogo očekuje od Velje, tako i treba", napisao je nalog "Golden Generation Scout" koji se bavi analizom mladih igrača.

Još jedan britanski novinar bio je izuzetno očaran nekadašnjim fudbalerom Crvene zvezde. Aleks Smit, koji piše za lokalni portal i detaljno prati mečeve Bornmuta na svom nalogu je podijelio kratak snimak sa zagrijavanja i istakao da Veljko Milosavljević izgleda ogromno na terenu. Već na poluvremenu je zaključio da je Milosavljević čvrst, a to mu je bio jedan od najvažnijih utisaka sa ovog meča.

Naravno, navijačima je mnogo bitniji utisak koji su stekli tokom utakmice nego čista statistika, ali... Ima i onih koji su izvukli podatke o tome koliko je Veljko bio dobar na debiju u najboljoj fudbalskoj ligi na svijetu. Broj njegovih uspješnih dodavanja, dobijenih duela i otklonjenih opasnosti pokazuje da Bornmut u svojim redovima ima još jednog fudbalskog bisera.

Ko je Veljko Milosavljević?

Momak iz Požarevca prve fudbalske korake napravio je u rodnom gradu, a zatim se veoma brzo preselio u Beograd i obukao dres Crvene zvezde. Prošao je kroz mlađe kategorije crveno-bijelih, povremeno iskustvo sticao i u Grafičaru, a zatim se ustalio kao štoper u timu Vladana Milojevića.

Za seniorski tim Crvene zvezde upisao je 27 mečeva, pralelno sa njima napredovao je i kroz kategorije u reprezentaciji Srbije, a zatim je ovog ljeta napravio transfer za istoriju. Veljko Milosavljević je odlaskom u Bornmut za 15.000.000 evra oborio rekord koji je nekoliko nedjelja ranije postavio njegov bivši saigrač Andrija Maksimović, novi fudbaler RB Lajpciga u transferu teškom 14.000.000 evra.