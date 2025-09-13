Veljko Milosavljević odmah debitovao u Premijer ligi: Rekorder Crvene zvezde pokazao zašto je plaćen 15 miliona evra

Talentovani štoper Veljko Milosavljević kojeg je Bornmut platio Zvezdi 15 miliona evra odmah je debitovao za novi klub i odigrao sjajno prvi meč u Premijer ligi.

Talentovani srpski fudbaler Veljko Milosavljević debitovao je za Bornmut u pobjedi (2:1) tog tima protiv Brajtona. Iako je tek nedavno kupljen od Crvene zvezde u istorijskom transferu za srpski fudbal, a tek prije nekoliko dana stigao u klub nakon obaveza u mladoj reprezentaciji Srbije, Milosavljević se nađao u startnoj postavi za meč Premijer lige.

Ne samo da je opravdao povjerenje trenera Andonija Iraole, već je bio i jedan od najboljih aktera meča između Bornmuta i Brajtona. Znalo se i prije meča da španski stručnjak izuzetno cijeni mladog defanzivca, u izjavama je već napomenuo koliko je Veljko posvećen treninzima, a prava nagrada za to stigla je kada mu je dodijeljeno mjesto u prvih 11 "trešnjica".

Po svim statističkim parametrima Veljko Milosavljević je odigrao izuzetno dobar meč, a treba napomenuti da za gol Brajtona nema ni djelića krivice sa njegove strane. Vjerovatno je na dobru partiju mladog štopera uticalo i to što je u timu imao zemljaka Đorđa Petrovića, golmana seniorske reprezentacije Srbije koji je od početka sezone među najvažnijim igračima Bornmuta - koji ga je kupio od Čelsija prije nekoliko nedjelja.

Dvojica srpskih fudbalera mogli bi da donesu Bornmutu veliki broj navijača u ovom dijelu svijeta, ali i mnogo bodova u Premijer ligi. Prvi meč koji su zajedno odigrali pokazuje da bi mogli da budu dobar tandem u posljednjoj liniji odbrane, što bi samo potvrdilo da je engleski tim dobro investirao kada ih je kupovao ovog ljeta.

Što se tiče same utakmice, Aleks Skot je doveo Bornmut u prednost pogotkom u 18. minutu susreta, Kaoru Mitoma je izjednačio u 48. minutu meča, a Antoan Semenjo je sa bijele tačke donio pobjedu domaćem timu, u 61. minutu. Sudeći po svemu što smo vidjeli, bio je ovo zaslužen trijumf tima Andonija Iraole.

