Španac postigao gol sezone u Premijer ligi!

Martin Zubimendi postigao gol za Arsenal protiv Notingem Foresta, a to je jedan od najboljih koji smo vidjeli ove sezone.

Izvor: X/tekkersfoot/printscreen

Fudbaleri Arsenala i Notingem Foresta igraju derbi kola u Premijer ligi, a domaći tim je u Londonu već na samom početku preuzeo inicijativu. Karakteristično pritiskanje rivala od strane Artetinog tima i veliki broj izvedenih kornera rezultirali su u 32. minutu kada je jedan od najljepših golova sezone postigao španski vezni fudbaler Martin Zubimendi.

Igrač koji je ovog ljeta stigao u klub zatresao je mrežu za prednost Arsenala nakon kornera, odnosno nakon što su igrači Notingem Foresta loše otklonili opasnost pred svojim golom. Centaršut nije bio previše opasan, ali je lopta izbijena na 25 metara od gola, pravo na nogu Zubimendiju koji je odmah uhvatio volej.

Prevelika gužva u kaznenom prostoru, odnosno izuzetan udarac Španca, uticali su da golman Notingema bude potpuno nemoćan. Zbog načina na koji je Zubimendi zahvatio loptu ona je malo bježala od golmana Selsa, a nisu pomogli ni defanzivci gostujućeg tima koji su joj bili na putu.

WHAT A BEAUTIFUL GOAL FROM ZUBIMENDI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Arsenal 1-0 Nottingham Forest.pic.twitter.com/L4K5OjnsRh — Tekkers Foot (@tekkersfoot)September 13, 2025

Naravno, Zubimendiju je ovo prvi gol od kako je stigao u Englesku. Za Arsenal je nastupio na svim prvenstvenim mečevima u sezoni, a na četvrtoj utakmici u novom klubu pokazao je da zna da zatrese mrežu na spektakularan način, iako mu to nije primarni posao jer igra kao defanzivni ili centralni vezni. Tokom godina u Real Sosijedadu, gdje je odigrao 236 mečeva, postigao je tek 10 pogodaka na zvaničnim utakmicama.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!