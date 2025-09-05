logo
Otišao najmoćniji čovjek engleskog fudbala: Pronašao Bejla i Modrića, prvi transfer mu bio iz Crvene zvezde

Otišao najmoćniji čovjek engleskog fudbala: Pronašao Bejla i Modrića, prvi transfer mu bio iz Crvene zvezde

Autor Haris Krhalić
0

Danijel Levi je napustio Totenhem poslije 25 godina rada. A sve je počelo kada je 2001. godine kupio Gorana Bunjevčevića iz Crvene zvezde.

danijel levi Izvor: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Kakav potres u engleskom fudbalu, konačno je otišao Danijel Levi. Prvi operativac Totenhema koji je 25 godina bio izvršni direktor kluba napustio je londonski klub. Godinama su se navijači bunili protiv Levija i krivili ga za svaki neuspjeh kluba, a nije ga voljela ni konkurencija.

Bio je poznat kao tvrd pregovarač sa obje strane. Kada je prodavao igrače tražio je ogroman novac, a kada je kupovao spuštao je cijene. Sada se klub oprostio od njega.

"Totenhem se transformisao u prethodnih četvrt vijeka. Igrali smo evropska takmičenja u 18 od posljednjih 20 sezona, postali jedan od najprepoznatljivijih klubova na svijetu, konstantno ulažemo u omladinsku školu, fudbalere i objekte, uz novi stadion svjetske klase i najmoderniji trening centar. Klub se takmičio na najvišem nivou", naglasili su iz Totenhema.

Ko mijenja Levija?

Klub se oglasio i naglasio da će prvi operativac kluba biti Vinai Venkatešam, a u upravu kluba ušao je Peter Karington. Poslije ove odluke oglasio se i Danijel Levi.

"Nevjerovatno sam ponosan na posao koji sam zajedno sa timom i zaposlenima uradio. Napravili smo globalnog velikana i takmičili se na najvišem nivou. Još bitnije od toga je što smo stvorili zajednicu. Imao sam sreće da radim sa nekim od najvećih ljudi u ovom sportu u Totenhemu prethodnih godina. Želim da se zahvalim navijačima koji su me podržavali prethodnih godine. Nije to uvijek bilo lako putovanje, ali napravili smo ogroman napredak. Nastaviću sa strašću da navijam za ovaj klub", napisao je Danijel Levi u pozdravnoj poruci.

Sve je krenulo od Bunjevčevića

Za vreme Levijeve vladavine za Totenhem su igrala dva srpska fudbalera. Jedan je sadašnji štoper Crvene zvezde i reprezentacije Miloš Veljković, a drug je Goran Bunjevčević koji je 2001. godine stigao iz Zvezde. Zapravo je Bunjevčević jedno od prvih Levijevih pojačanja. Levi je funkciju prvog čovjeka u Totenhemu preuzeo u februaru 2001. godine od Alana Šugara, a Bunjevčević je za 5.000.000 funti kupljen od Zvezde u maju.

