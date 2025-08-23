logo
Šamar Pepu Gvardioli u Premijer ligi: Totenhem furiozno počeo sezonu!

Šamar Pepu Gvardioli u Premijer ligi: Totenhem furiozno počeo sezonu!

Autor Dragan Šutvić
0

Totenhem je rutinski dobio Mančester siti i sada je na vrhu tabele Premijer lige.

Premijer liga Mančester siti Totenhem 0 2 Izvor: Godfrey Pitt / Actionplus / Profimedia

Nije dobro prošao Mančester siti na otvaranju sezone Premijer lige. Nakon što je ekipa Pepa Gvardiole savladala Vulverhempton na startu 4:0 (2:0), sada ih je Totenhem dobio u gostima 2:0 (2:0).

Sve je završeno u desetak minuta. Prvo je Brenan Džonson pogodio u 35. minutu na asistenciju Rišarlisona, a onda je Žoao Palinja pogodio na isteku prvog dijela igre i to je bilo dovoljno za drugi trijumf.

Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Redom je pokušavao Pep Gvardiola da ubacuje Bernarda Silvu, Žeremija Dokua, Fila Fodena i Rodrija, ali šta god da je probao nije uspio da probije bedem ispred gola Giljerma Vikarija.

Totenhem će se poslije ove pobjede popeti na prvu poziciju na tabeli pošto je pobijedio Barnli u prvom kolu 3:0 (1:0) sa dva gola Rišarlisona i jednim Brenana Džonsona.

