Otkucava transfer-bomba koja će zatresti London: Najomraženiji rivali se otimaju za veliko pojačanje

Vezista Kristal Palasa Ebereči Eze po svemu sudeći vraća se u klub svog djetinjstva, Arsenal.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Iako je dugo nagađano da će vezista Kristal Palasa Ebereči Eze preći u Totenhem, njegov novi klub će ipak biti Arsenal. Prema pisanju "Skaj sportsa", pregovori su odmakli i klubovi su pred dogovorom o transferu 27-godišnjeg ofanzivnog veziste, čiji bi dolazak na Emirejts stadion značajno povećao šanse "tobdžija" da konačno osvoje titulu.

Nedjeljama se iščekivao Ezeov prelazak u Totenhem, u međuvremenu je istekao rok u kojem je mogao da ga dovede za 69,2 miliona evra plus bonuse (koliko je iznosila "izlazna" klauzula), a sada je jasno da uopšte neće završiti u tom klubu.

Nakon što mu je kontroverzno poništen gol protiv Čelsija minulog vikenda, Ebereči Eze sprema se sa saigračima za meč Kristal Palasa u Konferencijskoj ligi ovog četvrtka protiv Fredrikstada. U međuvremenu, sada postaje potpuno jasno da će poslije pet godina u Palasu ponovo zaigrati za Arsenal, u kojem je počeo da trenira fudbal.

Ko je Ebereči Eze?

Eze je reprezentativac Engleske, u kojoj je rođen u braku roditelja nigerijskog porekla, a prošao je omladinski pogon Fulama, Redinga i Milvola. Karijeru je započeo u Kvins Park Rendžersu, za koji je igrao od 2016. do 2020. godine.

Poslije 169 utakmica za Palas i 40 golova uz 28 asistencija, njegova cijena na tržištu trenutno je procijenjena na 55 miliona evra. Pod ugovorom je do ljeta 2027. godine.